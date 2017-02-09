Маршрутная схема в Екатеринбурге все-таки изменится с 1 июля

Публикации за 09.02.17

Часть маршрутов общественного транспорта в Екатеринбурге все-таки будет отменена с 1 июля, несмотря на то, что транспортная реформа в целом отложена на 2019 год. Речь теперь идет только об автобусах. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии со ссылкой на заместителя председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергея Яскевича.

По словам чиновника, к 1 июля заканчивается большинство договоров у муниципалитета с перевозчиками (это касается только автомобильного транспорта – прим.ред.). «Ряд маршрутов все равно нужно будет отторговывать, часть будет исключена из схемы. Сокращение маршрутов возможно, сейчас мы будем определять, какие пойдут на торги, какие будут отменены. Мы придерживаемся стратегии, что надо отказываться от большого количества дублирующих маршрутов, которые сейчас есть в транспортной сети», – заявил Яскевич.

При этом он заверил, что горадминистрация подготовит аукционную документацию, которая будет находиться в открытом доступе для всех желающих, так что какие именно маршруты исчезнут – можно будет узнать заранее. Дату начала аукционов он не назвал.

Также Сергей Яскевич подтвердил, что глава администрации города Александр Якоб принял решение об отсрочке транспортной реформы, руководствуюсь обращениями граждан, большое количество которых необходимо обрабатывать. «Реформа не отменяется, просто изменился срок ее внедрения, определены этапы ее постепенного ввода», – резюмировал чиновник.

Напомним, в рамках затеянной реформы предполагалось, что в Екатеринбурге более чем на сто единиц сократится количество маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Необходимость внедрения новой маршрутной сети мэрия объясняла убытками муниципального транспорта, который ежегодно теряет до 2 миллиардов рублей. Информация о реформе вызвала широкий общественный резонанс и обвальную критику со стороны горожан, депутатов и ГИБДД. В частности, представители Свердловской общественной палаты упрекали городские власти в том, что они поздно начали информационную кампанию и тем самым спровоцировали негативную реакцию граждан. Два дня назад сити-менеджер Александр Якоб заявил о двухлетней отсрочке реформы для более тщательной ее проработки. Между тем вчерашняя «Областная газета» вышла с громким заголовком на первой полосе – «Губернатор остановил транспортную реформу», поторопившись приписать Евгению Куйвашеву заслугу мэрии.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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