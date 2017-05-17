Транспортная реформа в Екатеринбурге начала политизироваться: депутаты гордумы вызвали чиновников на разговор

Публикации за 17.05.17

В Екатеринбурге вновь разгорается скандал с реформированием транспортной сети города. Решение мэрии отменить 15 дублирующих маршрутов до конца 2017 года вызвало негодование горожан, а политические силы в преддверии выборов не преминули этим воспользоваться.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня екатеринбургские депутаты потребовали от администрации города организовать на ближайшем заседании думы информационный час, посвященный транспортной реформе. Особо на проведении мероприятия настаивали представитель Партии пенсионеров Олег Хабибуллин, независимый депутат Константин Киселев и справедливоросс Александр Караваев. Примечательно, что свердловские эсеры на днях анонсировали публичные слушания по сокращению маршрутов в Екатеринбурге, обозначив, таким образом, главную тему своей предвыборной повестки.

Вице-мэр Сергей Тушин попробовал отклонить предложения депутатов, сославшись на плотный график заседания думы, намеченного на 23 мая, и предложил перенести обсуждение на июнь. «Этот вопрос не требует отлагательства, потому что городское сообщество уже начинает вскипать. Любые попытки перенести обсуждение будут компрометировать администрацию города», – заявили депутаты-оппозиционеры.

Впрочем, не все коллеги поддержали их рвение. Единоросс Александр Косинцев предложил вместо «болтовни» на информационном часе отправить депутатский запрос, а «пенсионер» Дмитрий Сергин заявил, что за ходом транспортной реформы пристально следит комиссия по градостроительству и городскому хозяйству. Стоит отметить, что завтра на заседании комиссии действительно будет рассматриваться вопрос об итогах работы муниципальных транспортных предприятий. Но как отметил Константин Киселев, отчеты «муниципалов» не имеют отношения к запросу депутатов, поскольку администрация Екатеринбурга стремится сократить частных перевозчиков. В итоге депутаты, не добившись согласия от мэрии на инфочас, решили переадресовать просьбу главе города Евгению Ройзману.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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