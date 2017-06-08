Переход на повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга начнется с 1 июля

Внедрять повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга начнут уже с 1 июля. На первое время – в тестовом режиме, полностью «повременка» начнет работать с 1 октября.

В мэрии определились со сроками перевода оплаты проезда в общественном транспорте на повременной режим. О том, когда заработает новая система, в программе «Сумма мнений» на ЕТВ рассказал зампредседателя комитета по транспорту Сергей Яскевич. Он напомнил, что первоначально в администрации планировали внедрить новую схему оплаты вместе с новой маршрутной сетью, но «по просьбе граждан» новую маршрутную сеть решили отложить на 2019 год, а повременной тариф все-таки вводить в этом году. С 1 июля внедрение в тестовом режиме начнется на линиях ТТУ.

«Если в течение месяца покажет оборудование себя хорошо и на трамвайно-троллейбусном управлении этот тестовый режим будет отработан, то с 1 августа планируем присоединение к тестовому режиму МОАП, еще через месяц – коммерческих перевозчиков. Три месяца пройдут, если все будет нормально работать, то с 1 октября будет возможно ввести повременной тариф для жителей города на всем транспорте», – прокомментировал чиновник. Предполагается, что на время работы тестового режима в общественном транспорте будут ездить волонтеры, которые будут проверять корректность работы системы, искать сбои и ошибки.

Что касается стоимости и времени действия тарифа, то с этим еще определенности нет. «Пока окончательно решение не принято, прорабатывались три варианта времени: 30 минут, 40 минут и час. За это время можно совершить пересадку и ехать сколько угодно дальше. То есть можете проехать 25 минут, сделать пересадку и ехать еще полтора часа. Мы считаем, что в зависимости от времени, которое будет принято, это будет либо равно стоимости одной поездки, которая сейчас оплачивается за наличный расчет, либо если время будет больше, то тариф увеличится примерно до стоимости как сейчас стоят полтора билета», – добавил Яскевич. При этом он пообещал, что оплата за наличные (то есть не по Е-карте) не повыситься.

Напомним, идеи мэрии по внедрению новой транспортной сети и повременного тарифа обернулись скандалом и недовольством местных жителей. В итоге самый спорный момент – тотальную ликвидацию многих маршрутов – решили не внедрять накануне выборов. Впрочем, маршрутная схема все равно будет меняться. Яскевич напомнил, что уже летом исчезнут некоторые маршруты, а в дальнейшем мэрия будет проводить курс на уничтожение небольших маршруток как вида общественного транспорта, останутся «Богданы», ПАЗики и большие автобусы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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