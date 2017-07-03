«Еще не определились, но…»: стоимость повременного тарифа будет выше, чем сейчас проезд по Е-карте

В компании «И-сеть» назвали вероятную стоимость повременного тарифа для Е-карты. Предполагается, что получасовая поездка будет стоить дороже, чем популярные сейчас тарифы.

Как рассказала корреспонденту «Нового Дня» технический директор компании «И-Сеть» Наталья Тарарычкина, с точная стоимостью тарифов еще не определена, однако один из обсуждаемых вариантов – 28 рублей за получасовой интервал и 40 рублей за часовой. Сейчас в общественном транспорте Екатеринбурга проезд стоит 28 рублей для тех, кто покупает билет непосредственно в транспорте. Однако те, кто часто им пользуется, выбирают тарифы Е-карты. Так, по базовому тарифу одна поездка обходится в 26 рублей, для студентов – 24,5 рубля. Льготники платят 1000 рублей за безлимитную карту.

Точная стоимость тарифов, по словам Тарарычкиной, должна быть известна не позднее 14 июля, так как с 15 июля начинается тестирование тарифа. Кстати, на тест записалось уже более 200 человек, при этом волонтеры тестировать карту будут за свой счет. Полностью «повременка» должна заработать с 1 октября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

Урал встречает Путина митингами: в Ирбите больше сотни семей выходят на акцию протеста. / Российский павильон на ЭКСПО-2017 в Астане назвали самым странным и холодным (ФОТО). / Обновленная партия «Союз» выдвинула в губернаторы многодетного юриста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»