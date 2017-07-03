Мэрия Екатеринбурга: постановление о новой стоимости проезда будет подписано на днях

В администрации Екатеринбурга готовятся подписать постановление о новой стоимости проезда на общественном транспорте. Речь идет о «повремянке».

Напомним, ранее в «И-сети» сообщили, что сейчас рассматривается следующая стоимость повременного тарифа: 28 рублей за получасовой интервал и 40 рублей за часовой. Однако технический директор компании Наталья Тарарычкина отметила, что этот вариант только обсуждается, точное решение должно быть принято в администрации города до 14 июля.

Как пояснили в мэрии, именно эта система оплаты и будет внедрена – в пресс-службе горадминистрации отметили, что соответствующее постановление уже находится на подписании, его утверждения стоит ждать в ближайшие дни.

На сегодняшний день в Екатеринбурге проезд стоит 28 рублей для тех, кто покупает билет непосредственно в транспорте. Однако те, кто часто им пользуется, выбирают тарифы Е-карты. Так, по базовому тарифу одна поездка обходится в 26 рублей, для студентов – 24,5 рубля. Льготники платят 1000 рублей за безлимитную карту. С 15 июля в общественном транспорте начнется тестирование нового тарифа, полный переход запланирован на 1 октября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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