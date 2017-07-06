Четверг, 6 июля 2017, 11:08 мск

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Власти Екатеринбурга опубликовали постановление о тотальной отмене автобусов и трамваев: сроки и маршруты (ДОКУМЕНТ)

Власти Екатеринбурга опубликовали постановление о тотальной отмене автобусов и трамваев: сроки и маршруты (ДОКУМЕНТ)

В администрации Екатеринбурга вышло новое постановление об отмене привычных городских маршрутов общественного транспорта. Практически все изменения произойдут летом 2019 года, причем через два года с рейсов снимут и те маршруты, по которым будут подписаны контракты в следующем году. В списке – все виды наземного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сити-менеджер Александр Якоб подписал постановление о внесении изменений в нормативный акт об отмене городских маршрутов, который переполошил горожан в конце прошлого года. Напомним, тогда сообщалось, что с 1 июля 2017 года отменятся несколько десятков автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Власти задумали убрать коммерческие маршруты и скорректировать движение транспорта так, чтобы маршруты стали более короткими. Транспортная реформа возмутила жителей города, которые не пожелали делать много пересадок даже с учетом вводимого повременного тарифа на проезд. Старт реформы отложили, но часть маршрутов уже начали снимать.

Согласно новому постановлению, в августе этого года отменяется чуть более десятка маршрутов автобусов: № 81, 05, 05А, 010, 024, 034, 035, 052, 063 и другие. Все остальные изменения, в том числе по маршрутам трамваев и троллейбусов, произойдут с июля 2019 года. Подробнее .

Кроме того, еще один документ касается заключения контрактов с транспортниками. Из документов очевидно, что по многим маршрутам, которые «срежут» через два года, в 2018 году контракт будет заключен. С графиком заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров можно ознакомиться на сайте .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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