С 1 июля в Екатеринбурге отменят шесть маршруток: список

Через две недели в Екатеринбурге отменят шесть коммерческих автобусных рейсов. Еще столько же маршруток уберут с 3 августа.

Как рассказали корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе городской администрации, с 1 июля отменяются рейсы 070 (ост. «Павла Шаманова» – «Учителей»), 063 (ост. «Белая Башня» – «УрФУ»), 024 (ост. «Хладокомбинат № 3» – «2-Новосибирская»), 010 (ост. НПЦ «Онкология» – «Синие Камни»), 034 (ост. «ТЦ Мега» – «Уралобувь») и 067 (ост. «ТЦ Мега» – «Гулливер») – у перевозчиков заканчивается срок договоров, их продлевать не будут. В мэрии обещают выставить на торги 13 маршрутов. Еще 6 маршрутов уберут с 3 августа и столько же выставят на торги, еще три маршрута выставят на торги в сентябре-ноябре.

«На сегодня уже сформирована основная аукционная документация (проект контракта), детально рассчитана транспортная работа по выставляемым на торги маршрутам. Из основных показателей, предъявляемых к перевозчикам, можно отметить следующие: средний или большой класс транспортных единиц возрастом не старше 5 лет (окрашенные со второго квартала 2018 года в зеленый цвет), как минимум один автобус на маршруте должен быть оборудован средствами для перевозки маломобильных граждан. Обязательно присутствуют требования к информированию пассажиров, температурному режиму, техническому и санитарному состоянию транспортных средств, оснащением их GPS-датчиками», – отметили в мэрии. При этом требования обязательны не только для коммерсантов, но и для муниципальных перевозчиков. Отвечая на вопрос корреспондента NDNews.ru о том, будут ли перекрашивать в зеленый «гармошки» и есть ли вообще такие автобусы не старше 5 лет, в мэрии заметили, что «у нас идет обновление автопарка, может, до 2018 «гармошек» и не останется».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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