Названы маршруты, которые отменят в Екатеринбурге в 2017 году (СПИСОК)

Публикации за 11.04.17

Администрация Екатеринбурга назвала маршруты общественного транспорта, которые исчезнут в этом году. В списке, который утвердил сити-менеджер Александр Якоб, значатся 15 маршрутов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, отменяться маршруты общественного транспорта будут в несколько этапов. Этот процесс начнется 1 июля текущего года и завершится к 10 ноября. Срок зависит от того, когда у перевозчика и администрации истекает договор. Что интересно, в 2017 году отменят только маршруты автобусов – троллейбусы и трамваи реформа затронет уже ближе к 2019 году.

Список автобусов, которые отменят в 2017 году:

1. Автобус № 2 «Ботаническая – Радиотехникум» (отмена с 1 июля)

2. Автобус № 15 «ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев» (отмена с 1 июля)

3. Автобус № 010 «Синие Камни – НПЦ «Онкология» (отмена с 3 июля)

4. Автобус № 024 «Хладокомбинат № 3 – 2-я Новосибирская» (отмена с 3 июля)

5. Автобус № 034 «Уралобувь – СТЦ МЕГА» (отмена с 3 июля)

6. Автобус № 063 «Белая башня – УрФУ» (отмена с 3 июля)

7. Автобус № 067 «ТЦ «Сибирский тракт» – СТЦ МЕГА» (отмена с 3 июля)

8. Автобус № 070 «Парк Хаус – Академический» (отмена с 3 июля)

9. Автобус № 035 «Ботаническая – Уралтехгаз» (отмена с 20 августа)

10. Автобус № 052 ««Авангард» – Онуфриева» (отмена с 20 августа)

11. Автобус № 05 «Академический – Химмаш» (отмена с 20 августа)

12. Автобус № 20 «Площадь 1905 года – Пехотинцев» (отмена с 20 августа)

13. Автобус № 81 «Кольцово – ТЦ «Дирижабль» (отмена с 20 августа)

14. Автобус № 05А ««Авангард» – Химмаш» (отмена с 20 августа)

15. Автобус № 04 «КОР – Новомосковский рынок» (отмена с 10 ноября)

«Вместо отмененных маршрутов будут введены другие. Что касается 15 маршрутов по текущему году, то у них заканчивается срок действия договора и планируется от них отказаться, так как происходит значительное дублирование. На многих улицах есть другой транспорт, который будет альтернативой», – прокомментировал заместитель председателя городского комитета по транспорту Сергей Яскевич.

Полный список маршрутов общественного транспорта, запланированных к отмене до 2019 года, можно изучить по ссылке.

Напомним, 10 апреля глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал документ о переносе транспортной реформы. Новая маршрутная сеть должна появиться в Екатеринбурге в 2019 году. В администрации уточнили, что сместились и этапы реализации новой маршрутной схемы. «В предыдущем варианте первый этап был запланирован на 2017 год (внедрение сети), а второй – на последующие два года (доработка). В обновленном постановлении первый этап пройдет в 2017-2018 годах (подготовка остановок, выделенных полос и прочее), второй этап – до 1 июля 2019 года (внедрение сети)», – говорилось в сообщении мэрии. В постановлении привели также перечень маршрутов, которые отменят к 2019 году – прекратят свою работу более сотни маршрутов.

Изначально власти собирались внедрить новую транспортную схему в этом году. В рамках реформы предполагалось, что в городе с 1 июля 2017 года значительно сократится число маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам предложили делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявили авторы проекта, будет сокращено.

Публикация документа вызвала большой общественный резонанс и волну гневных комментариев горожан в соцсетях, это вынудило чиновников представить проект на обсуждение в гордуме. Депутаты ожидаемо раскритиковали реформу, критически отнесся к новшествам начальник ГИБДД области Юрий Демин. Позже Александр Якоб сообщил, что старт реформы будет перенесен на 2019 год, однако до сегодняшнего дня формально это решение никак не было закреплено.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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