Якоб официально отложил транспортную реформу до 2019 года и отменил 15 маршрутов

Публикации за 10.04.17

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал документ о переносе транспортной реформы. Новая маршрутная сеть должна появиться в Екатеринбурге в 2019, а не в нынешнем году, как это предполагалось изначально. О новом постановлении Якоба сообщает официальный портал городской мэрии.

В городской администрации уточняют, что сместились и этапы реализации новой транспортной схемы. «В предыдущем варианте первый этап был запланирован на 2017 год (внедрение сети), а второй – на последующие два года (доработка). В обновленном постановлении первый этап пройдет в 2017-2018 годах (подготовка остановок, выделенных полос и прочее), второй этап – до 1 июля 2019 года (внедрение сети)», – говорится в сообщении мэрии.

В постановлении приводится также перечень маршрутов, которые отменяются к 2019 году. 15 из них прекратят работу уже в текущем году. Всего изначально сообщалось, что в Екатеринбурге отменят 114 маршрутов. «Вместо отмененных маршрутов будут введены другие. Что касается 15 маршрутов по текущему году, то у них заканчивается срок действия договора и планируется от них отказаться, так как происходит значительное дублирование. На многих улицах есть другой транспорт, который будет альтернативой», – прокомментировал заместитель председателя городского комитета по транспорту Сергей Яскевич.

Напомним, изначально власти собирались внедрить новую транспортную схему в этом году. В рамках реформы предполагалось, что в городе с 1 июля 2017 года значительно сократится число маршрутов общественного транспорта и их протяженность. Гражданам предложили делать больше пересадок, но время ожидания на остановках, как заявили авторы проекта, будет сокращено.

Публикация документа вызвала большой общественный резонанс и волну гневных комментариев горожан в соцсетях, это вынудило чиновников представить проект на обсуждение в гордуме. Депутаты ожидаемо раскритиковали реформу, критически отнесся к новшествам начальник ГИБДД области Юрий Демин. Позже Александр Якоб сообщил, что старт реформы будет перенесен на 2019 год, однако до сегодняшнего дня формально это решение никак не было закреплено.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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