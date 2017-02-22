«У нас было такое видение» и «Я теперь понял» – как «переобуваются» свердловские политики

Публикации за 22.02.17

Недавняя эпопея с транспортной реформой Екатеринбурга, которую сначала со скандалом приняли, а потом отменили, стала отражением любопытного тренда в свердловской политике последних лет. Парламентарии и чиновники ловко меняют свое мнение в угоду обстоятельствам, ничуть не заботясь, как они будут выглядеть в глазах избирателей.

Внедрение новой маршрутной сети стало темой №1 в зимней повестке Екатеринбурга. Общественность бурлила недовольством, в то время как политики предпочитали отмалчиваться или делали странные заявления. Так, губернатор Евгений Куйвашев, по версии «Областной газеты» «спасший» екатеринбуржцев от грядущего транспортного коллапса, в интервью тому же изданию месяцем раньше заявлял, что поддерживает новую схему. «Необходимость оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в Екатеринбурге очевидна. Я сам неоднократно обращал внимание коллег из горадминистрации на этот вопрос», – отмечал глава региона. А руководители Екатеринбурга так быстро приняли решение о переносе сроков реформы, что не уведомили об этом транспортный комитет, поставив своих подчиненных в глупое положение. Примеры других нелепых «переобуваний» от региональных политиков – в подборке NDNews.ru.

Куйвашев и ликвидация поста председателя правительства

Губернатор Евгений Куйвашев умеет подстраиваться под любые обстоятельства, что он наглядно доказал в ситуации с внезапной отставкой премьера области Дениса Паслера в сентябре 2016 года. Вслед за этим свердловские депутаты поспешно приняли закон, по которому региональное правительство возглавил губернатор. «Данный шаг позволит укрепить политический курс президента России, обеспечить успешное исполнение майских указов президента, достижение реального повышения качества жизни уральцев», – так объяснил правительственную реформу в регионе Куйвашев. Хотя всего за несколько месяцев до перетряски должностей в «белом доме» у него было прямо противоположное мнение. Например, губернатор открыто критиковал законопроекты заксо о ликвидации должности премьера области. На итоговой пресс-конференции в декабре 2015 года Куйвашев увлеченно рассказывал, что в Свердловской области так «исторически сложилось», что есть и правительство, и администрация губернатора. «Пока от этой схемы мы отходить не будем. Я с себя ответственность не снимаю, регулярно провожу заседания президиума правительства», – говорил тогда глава региона.

Заксобрание и «обезглавливание» Екатеринбурга

Свердловский парламент, избранный в 2011 году, во всей красе проявил себя в разгар войны между городом и областью. Летом 2015 года в заксо поступил странный во всех отношениях законопроект о переименовании должности главы Екатеринбурга Евгения Розймана. Несмотря на бурные дебаты, закон был принят в один день сразу в трех чтениях – в основном за счет парламентского большинства «Единой России». Затем начали происходить удивительные вещи. На следующее утро губернатор Евгений Куйвашев впервые наложил вето на решение заксо. Спустя еще три дня единороссы согласились с действиями главы региона (пытаясь сделать вид, что не обиделись). Спикеру заксо Людмиле Бабушкиной пришлось выкручиваться и объяснять журналистам непостоянство народных избранников: «У депутатов было такое видение событий. Оно не совпало с мнением главы региона. После проведения переговоров депутаты согласились с позицией губернатора». Уже осенью фракция ЕР тихо и незаметно проголосовала за отмену нашумевшего законопроекта.

Ройзман и его «открытия»

Нельзя не отметить и метаморфозы, происходившие с Евгением Ройзманом сразу после его избрания на пост главы Екатеринбурга в 2013 году. На своей первой пресс-конференции, собранной после объявления результатов мэрских выборов, Ройзман заявил о ненужности футбольного ЧМ в Екатеринбурге. Впоследствии эту фразу еще долго припоминали федеральные чиновники. Хотя уже на заседаниях городской думы градоначальник предпочел отмалчиваться по данной теме.

Первый рабочий отчет Евгения Ройзмана перед городскими депутатами тоже обернулся неожиданными признаниями. Глава города поведал, как он помирился с «серым кардиналом» мэрии: «У меня был прямой конфликт с Тунгусовым в самом начале, и мы достаточно жестко разговаривали. И он мне сказал: «Почему ты решил, что я люблю свой город меньше, чем ты?». Я стал смотреть на работу этих людей и увидел, что некоторые вещи действительно заслуживают уважения». Сокрушался Ройзман и по поводу того, что когда-то заочно вручил Аркадию Чернецкого звание «Свинья года» за грязь на улицах города: «Я понял это только в 2014 году. Понял, что на человека зря наехал, оскорбил его. А сейчас нахожусь в той же ситуации».

К слову, после примирения мэрии и области Евгению Ройзману опять пришлось «держать нос по ветру». Переход Тунгусова в ведомство Куйвашева он назвал «шансом наладить нормальные отношения с губернатором». Относилась эта фраза, прежде всего, к нему самому.

Гордума Екатеринбурга и несостоявшееся изгнание депутатов

Свою гибкость успела продемонстрировать и Екатеринбургская городская дума. В 2016 году камнем преткновения для думы стали изменения в антикоррупционном законодательстве, обязавшие муниципальных депутатов декларировать свои доходы. Три народных избранника, Михаил Гаранин, Олег Хабибуллин и Евгений Боровик, проигнорировали новые требования. Сначала гордума с суровой решительностью отобрала у них депутатские мандаты, но всего через две недели передумала, и троица нарушителей вернулась на свои места. Оказалось, что поводом для внезапного прозрения депутатов стало письмо главы администрации губернатора Владимира Тунгусова.

Не менее интересной была судьба проекта по повышению ставок земельного налога в Екатеринбурге. В течение месяца депутаты упорно сопротивлялись инициативе мэрии и возвращали документ на доработку. Но в итоге гордума приняла именно тот проект, который задумывала администрация Екатеринбурга.

По мнению политологов, подобные выпады в угоду вышестоящего начальства не приносят ничего, кроме ударов по репутации политиков. Так, была показательна реакция избирателей после «смены виденья» депутатов свердловского заксо и екатеринбургской гордумы – интернет-форумы пестрили предложениями в духе «уволить этот цирк с конями».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

Главу Верх-Исетского района отправили под домашний арест на 2 месяца (ФОТО). Чиновник написал явку с повинной. / Залезть на столб, поесть солдатской каши и послушать философов – чем заняться в большие выходные (ФОТО). 15 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. / Жители Белоярки уже неделю сидят без воды – обезвожены дома микрорайона «Фабрика» (ВИДЕО, СКРИН). Версии разные – отключение БЭИЗ или серия прорывов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»