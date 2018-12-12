«Были сомнения»: депутаты о внезапном порыве отменить повышение зарплат чиновникам в Екатеринбурге

Депутаты гордумы Екатеринбурга сегодня проведут вечернее собрание, чтобы обсудить отмену решения по повышению зарплат главе города и муниципальным чиновникам. Вероятно, внеочередного заседания ЕГД все-таки не будет. Как пояснил РИА «Новый День» спикер Игорь Володин, корректировки в бюджет можно утвердить 25 декабря, когда депутаты будут принимать финансовый документ во втором чтении.

Председатель думы также объяснил причины внезапного отказа от решения по зарплатам.

«Был общественный резонанс. Не хотелось идти против жителей города, мы ведь работаем в интересах людей. И когда дума приняла решение, я не стал его сразу подписывать. Были сомнения. Поэтому взял паузу, переговорил еще раз с Александром Геннадьевичем (Высокинским – прим. ред.), посоветовался с губернатором. В итоге, мы это решение не принимаем. Возможно, если бюджет города будет больше, мы примем в будущем эти корректировки. Но сейчас повышение зарплат нужно придержать», – сообщил Игорь Володин. Он также заметил, что вопрос мотивации чиновников остается актуальным, потому что «люди работают с утра до ночи».

Другие депутаты, которые вчера тоже поддержали повышение зарплат чиновников, пока не определились со своей позицией.

«Мы еще не проводили собрание, не обсуждали (как будем голосовать заново, если будет такая необходимость – прим. ред.). Накануне решение мы поддержали. Сегодня будет собрание в гордуме, обсудим, пока непонятны ни мотивы, ни мотивация, почему снова надо вопрос поднимать. Лично я решение менять не хочу. Если оно будет пересмотрено, то пострадает не только глава города, но и обычные сотрудники – начальники отделов, специалисты. А они получают не самую большую зарплату. Когда мы начинаем обсуждать вопрос повышения зарплат, он сразу переходит в политическую плоскость. Если будет принято другое решение, я бы призвал тех, кто занимается освещением и анализом этого, помнить, что на главе не заканчивается работа администрации», – рассказал глава фракции «Справедливой России» Александр Караваев.

В ЛДПР пока такие же настроения. «Мы пока фракцией не собирались, не обсуждали, после обеда решим, когда собрание будет. Накануне мы голосовали за. Как лично я буду голосовать снова? Не могу сказать, мы это решаем коллегиально», – пояснил депутат Антон Гусев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечернее собрание городских депутатов состоится сегодня в 20:00. Стоит также отметить, что в День Конституции народные избранники и органы власти проводят традиционные приемы граждан. Поэтому многим городским депутатам придется лично отвечать на вопросы посетителей о повышении зарплат чиновников.

Напомним, вчера вечером секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак резко раскритиковал вчерашнее решение гордумы Екатеринбурга о повышении надбавок и премий сотрудникам администрации и депутатам, работающим на освобожденной основе. Сегодня утром свердловские единороссы спешно собрали заседание политсовета. На собрании выступил губернатор Евгений Куйвашев, который призвал отменить вчерашнее решение гордумы Екатеринбурга.

Причину недовольства высшего совета ЕР прояснил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Действия фракции единороссов в гордуме по вопросу повышения размера надбавок главе города наглядно показали, что экономический вопрос иногда легко превращается в политический. Чтобы этого не произошло, любые нормотворческие действия, направленные на повышение зарплаты муниципальным руководителям, должны согласовываться со старшими партийными товарищами. Надеемся, что руководство фракции в гордуме Екатеринбурга это поймет и будет консультироваться с Секретарем регионального отделения и президиумом», – написал парламентарий в фейсбуке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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