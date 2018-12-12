Куйвашев лично попросил президиум политсовета ЕР пересмотреть решение о повышении зарплат в администрации Екатеринбурга

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев лично принял участие во внеочередном заседании президиума регионального политсовета «Единой России», назначенного по требованию генсекретаря партии Андрея Турчака. Губернатор заявил, что еще недавно свердловское заксобрание и областное правительство хорошо поработали над региональным бюджетом на 2019 год. Но его тревогу вызвало вчерашнее решение городской думы Екатеринбурга.

«Хочу напомнить, что бюджет дефицитный, поэтому намерения депутатов поднять заработную плату сотрудникам администрации и премии депутатам вызывают тревогу. Мы должны быть справедливы и ответственны за решение, которое мы принимаем», – заявил губернатор.

Он напомнил, что всем сотрудникам бюджетной сферы оклады ежегодно индексируются только на 4%, и не более того. И именно на эту цифру и должны ориентироваться депутаты гордумы.

В связи с этим он предложил президиуму вернуть этот вопрос на повторное рассмотрение ЕГД. В настоящий момент заседание политсовета продолжается в закрытом режиме. По его окончании руководители свердловских единороссов обещали сделать заявления для прессы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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