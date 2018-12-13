Екатеринбургским чиновникам все-таки повысят зарплаты. Депутаты ЕГД в раздумьях, как голосовать

В гордуме Екатеринбурга пока так и не определились, что делать с принятым решением о повышении зарплат мэру Александру Высокинскому и муниципальным служащим после вчерашнего резонанса. Вопрос будет повторно рассмотрен 19 декабря – на заседании комиссии по местному самоуправлению. Причем на этот раз депутаты обсудят индексацию зарплат чиновников на 4%, как рекомендовал губернатор. Окончательное решение будет принято 25 декабря.

Чтобы исключить новые неожиданности, глава города Александр Высокинский накануне вечером провел консультации с депутатами всех фракций (кроме «Яблока»). По итогам встречи была достигнута договоренность, что депутаты выступят за индексацию оплаты труда сотрудников администрации. Зарплата мэра не изменится. Освободившиеся бюджетные деньги в сумме 356 миллионов рублей дума направит на социальные объекты, но корректировка будет проведена уже в 2019 году, сообщил РИА «Новый День» председатель ЕГД Игорь Володин.

Он также отметил, что на переговорах возникли трудности с фракцией «Справедливая Россия», которая отказалась менять решение по зарплатам. «Пришлось искать доводы и обоснования. Но мы постарались всех убедить. Не думаю, что при рассмотрении вопроса на комиссии возникнут проблемы», – добавил спикер.

Представитель СР Михаил Вечкензин в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» подтвердил, что разногласия были. «Мы высказывали опасения, что в мэрии и районных администрациях не хватает высококвалифицированных специалистов, потому что на этих должностях маленькие зарплаты, в отличие от руководителей. Мы не хотели бы менять свою позицию по данному вопросу. Что касается оплаты труда главы города – вчера мэру задали вопрос, как он сам относится к этому повышению. Он получал бы дополнительно 1,4 миллиона рублей в год. Мэр ответил, что ему не принципиально. Так что если будет ставиться вопрос, то «Справедливая Россия» выступит против роста зарплаты главы города, но поддержит повышение окладов рядовых специалистов», – рассказал депутат.

Другие оппозиционеры тоже взяли паузу для раздумий. «Да, во вторник мы голосовали за повышение зарплат, а теперь поддерживаем отмену этого решения. Но у нас изначально было такое мнение (повышать, – прим. ред.). Просто журналисты раздули, а увеличение зарплат было несущественным. ЛДПР поддерживала повышение зарплат специалистов администрации, это нужно сделать, чтобы сохранить кадры. Случился резонанс. Сейчас мы думаем», – заявил глава фракции ЛДПР Антон Гусев.

Депутат от КПРФ Андрей Пирожков отметил, что его коллеги по партии не против индексации зарплат в 4%. «Если речь будет идти о таком повышении, то это правильно. Если рост предполагается больше, то снова возникнут вопросы. Пока у меня нет документов к заседанию, и я не знаю, что нам предложат», – сообщил коммунист.

Напомним, 11 декабря гордума Екатеринбурга кратно увеличила надбавки к зарплатам муниципальных чиновников – это вопрос обсуждался в думских коридорах больше недели. Через несколько часов секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак резко раскритиковал решение екатеринбургских депутатов. На следующее утро состоялось экстренное заседание регионального политсовета ЕР, где свердловские единороссы согласились с необходимостью отменить решение о повышении зарплат чиновников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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