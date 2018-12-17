Гордума Екатеринбурга раскрыла размер новых надбавок к зарплатам чиновников

В гордуму Екатеринбурга поступил проект нового решения по зарплатам муниципальных служащих. Документ отменяет надбавки и премии, утвержденные думой 11 декабря, и устанавливает новый размер денежных поощрений для сотрудников администрации. Зарплата главы Екатеринбурга Александра Высокинского останется прежней.

В новом положении закреплена индексация оклада работников мэрии на 4%. Кроме того, установлены размеры ежемесячных надбавок за классные чины. Высшая группа чиновников будет получать прибавку к зарплате от 4,3 до 5 тысяч рублей, главная группа – от 3,4 до 4 тысяч рублей, ведущие специалисты – от 2,5 до 3,1 тысячи рублей. Референты могут рассчитывать на надбавки в размере от 1,6 до 2,2 тысячи рублей, секретари – от 700 до 1 300 рублей.

Депутаты рассмотрят вопрос 19 декабря на заседании комиссии по местному самоуправлению. В случае одобрения проект будет вынесен на обсуждение думы 25 декабря – ко второму чтению бюджета на 2019 год.

Напомним, предыдущее повышение оплаты труда городских чиновников и мэра стоило бы муниципальной казне свыше 350 миллионов. Гордума обсуждала вопрос в течение двух недель и, в конце концов, одобрила рост зарплат. Спустя несколько часов решение екатеринбургских депутатов резко раскритиковали в федеральном совете «Единой России». На следующее утро был экстренно созван региональный политсовет ЕР, где свердловские единороссы согласились с необходимостью отменить непопулярное решение. При этом мнения депутатов от других партий разделились – фракция КПРФ изначально выступала против повышения зарплат служащим, «Справедливая Россия», наоборот, поддерживала высокие надбавки и не соглашалась их отменять. Члены ЛДПР взяли паузу на раздумья.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.18

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