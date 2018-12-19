Депутаты ЕГД отменяют резонансное решение о повышении зарплат и просят рассказать об этом на всю страну

Комиссия по местному самоуправлению ЕГД отменила резонансное решение о повышении зарплат главы Екатеринбурга и муниципальных чиновников. Причем депутаты настояли, чтобы дума 25 декабря рассматривала эти вопросы по отдельности, чтобы «донести до населения» свою позицию.

Напомним, новое положение утверждает индексацию должностных окладов городских чиновников в пределах 4% и размер ежемесячных надбавок по классному чину. Причем повышение оплаты труда касается только сотрудников администрации, зарплата мэра и депутатов на постоянной основе останется прежней.

Михаил Матвеев поинтересовался у представителей мэрии, каким образом новое решение гордумы будет вынесено в публичную плоскость: «Наше предыдущее решение услышала вся страна. И был резонанс. А теперь мы отступаем назад. Как донести нашу позицию до жителей города, чтобы они услышали и поняли?"

Вице-мэр Анатолий Гагарин ответил, что администрация выпустит релиз для СМИ. Кто-то из депутатов заметил, что в прошлый раз релиза не было, а шумиха все равно случилась.

Дмитрий Сергин предложил развести два решения: первым отменить повышение зарплаты мэра, вторым – внести поправки в документ об окладах муниципальных служащих. Комиссия согласилась, поэтому дума будет рассматривать вопрос именно в таком порядке.

Константин Киселев на будущее попросил администрацию города представлять депутатам справки о реальных окладах чиновников, без разбивки на проценты и надбавки. «Я знаю, что у муниципальных служащих низшего и даже среднего звена довольно мизерные зарплаты. И я готов голосовать, чтобы им поднять оклад. Но для этого хорошо бы увидеть настоящие цифры», – заключил народный избранник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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