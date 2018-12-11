Спикер ЕГД пообещал лишить себя и чиновников надбавок к зарплате, если работа будет выполняться плохо

Гордума Екатеринбурга окончательно утвердила повышение зарплат главы города Александра Высокинского и муниципальных чиновников с 1 января 2019 года.

По новым правилам начисления надбавок мэр будет получать около 6 миллионов рублей в год. Сотрудники администрации получат прибавку в размере 19 окладов в год, а поощрения на выборах муниципальных должностях (спикер и вице-спикер гордумы, глава избирательной комиссии, руководитель счетной палаты) составят 25 окладов в год. Кроме того, городские чиновники могут рассчитывать на премии за хорошую работу. Размер поощрений зависит от чина и срока службы, и составит от 160% до 280% от действующих окладов.

Вице-мэр по вопросам экономики и финансам Марина Андрусь вновь подчеркнула, что оклады сотрудников мэрии не меняются, но вводится система поощрений за достижение целевых показателей. Премии и надбавки нужны, чтобы повысить мотивацию чиновников, у которых увеличился объем работы, отметила она.

Любопытно, что дискуссию в городской думе вызвал не проект повышения зарплат чиновникам, а заявления депутатов-коммунистов, которые решили голосовать против.

«Каждый десятый житель области получает зарплату ниже прожиточного уровня, а у нас речь идет о зарплатах в 200-300 тысяч рублей. Мы не хотим, чтобы городская дума раздражала людей, которые видят, как чиновники с дорогими часами садятся в хорошие автомобили. У нас и так сложная социальная обстановка в обществе. Как мы потом, как депутаты, будем смотреть в глаза своим избирателям? Я считаю, что это предательство», – заявил 23-летний Андрей Пирожков от имени всей фракции КПРФ.

Остальные избранники возмутились такому пассажу. «Не надо сравнивать всех в городской думе. Повышение зарплат касается председателя думы и его заместителя. Остальные депутаты не получают ни копейки», – поправила молодого коллегу Галина Арбузова. Успевший прославиться громкими фразами депутат Александр Колесников тоже вмешался: «Депутаты действительно не получают зарплату. У меня вот часы, которые мне подарили на 35 лет. И машина у меня, «Тойота Камри», взята в кредит. Потому что я не могу позволить себе шикарный автомобиль. Хотя в своей управляющей компании получаю хорошие деньги».

Прения депутатов были недолгими и почти не отразились на общем голосовании. Подавляющее большинство думы поддержало и повышение зарплаты мэру Александру Высокинскому, и стимулирующие выплаты городским чиновникам.

Председатель ЕГД Игорь Володин после заседания заявил, сейчас требования к чиновникам возросли в разы, поэтому без денежной мотивации людей трудно удержать на муниципальной службе. «Поскольку депутаты приняли решение о стимулирующих выплатах, они могут его и отменить. Например, через год, если кто-то не будет справляться с работой. Мы теперь можем больше требовать с чиновников. Да, моя зарплата тоже повысилась. Но и я тоже могу лишиться этой надбавки, если не буду справляться со своей работой», – отметил спикер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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