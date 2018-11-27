Депутатам пришлось извиняться за заявление своего коллеги, обозвавшего всех журналистов бестолочами

Обсуждение расширения аппарата городской думы Екатеринбурга вылилось в грандиозный скандал. Депутаты заспорили о качестве работы собственной пресс-службы. Один из избранников, Александр Колесников, вступился в защиту сотрудников думы и обозвал всех журналистов «бестолочами». Остальным пришлось извиняться за слова своего коллеги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», дума утвердила новое штатное расписание, увеличив количество муниципальных служащих с 60 до 64 человек. С нового года у спикера ЕГД Игоря Володина появится помощник и советник, в аппарате думы – специалист аналитического отдела думы, а в отделе пресс-службы – видеооператор. Дополнительные траты из бюджета на новые должностные ставки составят 2,3 миллиона рублей в 2019 году.

Но депутаты больше заинтересовались именно увеличением персонала пресс-службы. Так, Елена Дерягина высказала недовольство, что на сайте ЕГД освещается деятельность только нескольких депутатов. Константин Киселев заявил, что сотрудники пресс-службы слабо освещают работу гордумы и не предлагают самостоятельных информповодов. В ответ на претензии выступил Александр Колесников, который заявил, что пресс-служба не при чем, а во всем виноваты «журналисты-бестолочи», которые вырывают фразы из контекста.

«Нам не нужно искать информповоды и платить телеканалам за эфир. Давайте отходить от этого. Не мы для журналистов, а журналисты для нас. Нет такой «четвёртой власти», это все сказки», – огорошил всех разгорячившийся депутат. Также он высказал пожелание «работать пожёстче с аккредитацией в думу».

Но в думе спич Колесникова решительно не поддержали, а ряд избранников принесли извинения за его слова.

Депутаты также заинтересовались, зачем спикер берет на работу сразу двух помощников. Председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев пояснил, что сейчас Володин излишне нагружен представительскими функциями, поэтому на некоторых публичных мероприятиях советник будет его заменять. Такое предложение тоже не всех устроило, однако после долгой дискуссии депутаты все же большинством голосов утвердили положение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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