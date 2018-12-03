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Понедельник, 3 декабря 2018, 16:25 мск

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Свердловские эсеры придумают, как наказать своего депутата, назвавшего журналистов «бестолочами»

Свердловское отделение партии «Справедливая Россия» сегодня проведет собрание, на котором решит, что ему делать с депутатом городской думы Екатеринбурга Александром Колесниковым, который на прошлой неделе прославился на всю страну, оскорбив журналистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что судьба депутата будет решаться сегодня, заявил его коллега из Государственной думы Дмитрий Ионин. Какие именно меры дисциплинарного характера могут быть применены к Колесникову, пока неизвестно. Сам он тоже приглашен на собрание.

Между тем фактически «эсеры» мало что могут поделать со своим разговорчивым товарищем: Колесников не является членом партии, он просто прошел в думу по ее списку. Перед выборами, встречаясь с жильцами своего избирательного округа, он неоднократно подчеркивал, что ни в какой партии не состоит и вступать не собирается. Отметим, что для СР такая ситуация довольно типична. Когда теперь уже бывшего депутата заксо от СР Армена Карапетяна заподозрили в нетрезвом вождении, от других депутатов поступило предложение сообщить о его поведении лидеру партии Сергею Миронову. Но Карапетян назвал это предложение глупым, так как в партии он не состоит, а значит, «уважаемому Сергею Михайловичу ни к чему читать ваш бред».

Напомним, на прошлой неделе Александр Колесников при обсуждении бытового вопроса о качестве освещения работы думы, назвал всех городских журналистов «бестолочами» и объявил, что СМИ должны платить депутатам за информповоды. «Не мы для журналистов, а журналисты для нас. Нет такой «четвёртой власти», это все сказки», – огорошил всех депутат.

Любопытно, что ранее Колесников охотно прибегал к помощи прессы – например, когда скандалил с участковой избирательной комиссией во время выборов. Хотя остальные депутаты и поспешили извиниться за резкие слова коллеги (в городской думе, как выяснилось, тоже есть неграмотные народные избранники), но практика оскорблений журналистов, увы, довольно распространена. В разное время медийные персоны позволяли себе обзывать сотрудников СМИ «чепушилами» и «вонючками».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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