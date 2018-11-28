«Бестолочи», «слуги» и «чепушилы»: уральский депутат продолжил традицию оскорблений журналистов

Скандальное заявление депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова, который на вчерашнем заседании ЕГД назвал журналистов «бестолочами», увы, не стало первым в череде подобных. Народные избранники и чиновники нередко высказываются нелестно о сотрудниках СМИ. «Новый День» вспоминает самые яркие заявления.

В своей вчерашней тираде Александр Колесников был совсем не оригинален ‒ он далеко не первый из народных избранников, кто предложил журналистам платить депутатам за новости. В 2015 году с аналогичным предложением выступил представитель городского собрания челябинского города Миасса Евгений Субачев на заседании комиссии по экономической и бюджетной политике. Свою инициативу он объяснил тем, что местной казне не хватает средств. «Мы не должны выделять (на СМИ) колоссальные деньги из бюджета города. А мы должны говорить: «Хорошо, СМИ, вы хотите снимать, вы хотите получать свежую, актуальную информацию? Пожалуйста, приходите, снимайте». И вот дальше была фраза: можно вообще даже плату за это ввести. И кто больше даст, чтобы получить эту информацию и выдать ее людям. У кого будет эта информация ‒ тот уже получает возможность более плодотворного размещения своей рекламы. СМИ ‒ в первую очередь, это бизнес, медиа. Медиа зарабатывает деньги на размещении рекламы. Что такое государство? Депутатские сессии, городские и так далее ‒ это новости. Люди чаще всего не хотят видеть рекламу. Они хотят новости. В связи с этим мы готовы предоставлять новости», ‒ заявил тогда депутат.

Доставалось журналистам и от представителей губернаторского корпуса. Так, в декабре 2016 года на заседании координационного совета, где обсуждалась текущая ситуация в экономике региона, глава Орловской области Вадим Потомский в весьма своеобразной форме заявил, что местная пресса, рассказывающая о проблемах субъекта РФ, отпугивает инвесторов. «Каждый чепушило, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов ‒ свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто, ‒ там купола на них можно рисовать на всех», ‒ заявил губернатор.

Уже в этом году депутат Госдумы от фракции ЕР Фатих Сибагатуллин, комментируя харассмент-скандал со своим коллегой Леонидом Слуцким, высказался, кем он считает представителей прессы. «Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет ‒ мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу. Госдума ‒ высшая народная власть. Хвосты надо немного прижать таким журналисткам. И они еще что-то пытаются иметь против», ‒ сказал парламентарий.

Далеко не всегда вел себя корректно с представителями СМИ и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Однажды в 2015 году он вместо ответа на неприятный вопрос предложил бравшей у него интервью журналистке Александре Красногородской: «Давайте я вам лучше анекдот расскажу: – Девушка, вы, наверное, журналистка? – Да, а как вы узнали? – У вас лицо тупое. – Так у вас тоже тупое. – Ну так я тоже журналист». А еще раньше, в 2013 году, он назвал «заезжей проституткой» тележурналиста Андрея Караулова, из-за чего последний подал на него в суд.

Уральскому барду Александру Новикову, который регулярно пытается избраться в депутаты, в 2006 году грозил бойкот со стороны многих уральских СМИ. Причиной послужил скандал, который разгорелся после того, как певец проткнул ножом колесо мешающего ему автомобиля. Когда инцидент появился в СМИ, Новиков назвал описавших его журналистов «вонючками» и «бульварными жучками».

К сожалению, с неприятными инцидентами журналисты встречаются даже на международном уровне. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров в конце 2016 года отличился перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Проходя по коридору, Лавров на английском поинтересовался у неизвестного участника событий, чего он хочет. Ряд СМИ отмечает, что министр беседовал с оператором Reuters. Не получив ответа, Лавров на русском языке добавил: «Дебилы».

Москва, Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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