Слух дня: Резиденция выдаст запрет уралмашевцам в гордуме говорить без санкции

В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева всерьез встревожены заявлениями некоторых екатеринбургских депутатов ‒ тех, про кого во время избирательной кампании говорили «криминал рвется во власть». Не секрет, что мандатами они были обеспечены не без помощи «желтого» дома, однако их заявления пока приносят кураторам одни только хлопоты.

Последнее выступление директора УК РЭМП Железнодорожного района и депутата ЕГД Александра Колесникова наделало много шума ‒ благодаря ему на думу оказались обижены журналисты. Сегодня за выходку представителя «Уралмаша» даже пришлось извиняться спикеру Игорю Володину (сам Колесников на призыв Свердловского союза журналистов не отреагировал).

При этом слухмейкеры отмечают, что едва ли разгоревшийся скандал заставит депутата сменить манеру поведения. Еще до заявления про «бестолочей» Колесников успел отметиться другой спорной инициативой, которая осталась практически незамеченной, т.к. в тот момент общественность бурлила по поводу скандала вокруг Ольги Глацких. Депутат предлагал урезать траты городского бюджета на образование, потому что «до такой степени дообразовывали детей, что они инвалидов до смерти запинывают».

Словом, едва ли Колесников добровольно откажется от дальнейших эпатажных заявлений. Более того, в резиденции опасаются, что голос могут подать пока молчащие другие представители «Уралмаша» ‒ братья Григорий и Алексей Вихаревы, которые, как шепчутся осведомленные источники, тоже не совсем цицероны. В этой связи в губернаторской резиденции подумывают выдать некий запрет на выступления. «Скорее всего, все трое будут говорить только после того, как им согласуют спичи. Так оно и лучше», ‒ утверждают слухмейкеры.

Екатеринбург, служба информации

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