Коллега депутата, обозвавшего журналистов «бестолочами», сделал 9 ошибок в одном посте (СКРИН)

Екатеринбургские депутаты не перестают удивлять общественность. Только на днях представитель т.н. группы «уралмашевцев» в думе Александр Колесников обозвал журналистов «бестолочами», а теперь его коллега Алексей Мещеряков публикует безграмотные посты в социальных сетях.

Депутат числится в комиссии по вопросам МСУ и сегодня в рамках выездного совещания посетил вместе с остальными избранниками две музыкальные школы Екатеринбурга. Своими впечатлениями Мещеряков поделился на своих страницах в Facebook и Instagram. Но подписчиков больше удивило количество ошибок, которые допустил депутат в одном кратком посте. Редактор РИА «Новый День» насчитал девять орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок в тексте, особенно нас расстроила фраза «культура – отрОсль экономики».

Напомним, Алексей Мещеряков получил депутатский мандат не без помощи областных властей. Он, как и Александр Колесников, братья Вихаревы и еще несколько депутатов входят в группу влияния, которую в предвыборный период окрестили как «криминал рвется во власть». По сведениям источников, в резиденции губернатора сильно обеспокоены разразившимся скандалом по поводу «журналистов-бестолочей» и подумывают запретить думским «уралмашевцам» публичные выступления без согласования с «желтым» домом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

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