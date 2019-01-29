Комиссия по этике в гордуме Екатеринбурга снова в деле: за «бестолочей» теперь будут лишать голоса

В феврале в гордуме Екатеринбурга состоится первое заседание комиссии по этике. Формально депутатская группа существовала с 2015 года, но еще ни разу не собиралась.

В новый состав войдут шесть депутатов: Олег Гордеев (КПРФ), Антон Гусев (ЛДПР), Александр Караваев («Справедливая Россия»), Константин Киселев («Яблоко»), Ира Овчинникова и Анастасия Немец (обе из «Единой России»).

Как сообщил РИА «Новый День» спикер Игорь Володин, эти избранники проведут организационное собрание и выберут себе председателя, а также определят формат работы.

Новая комиссия будет разбирать случаи грубых и оскорбительных высказываний в думе, необоснованных обвинений в чей-то адрес, использование ложной информации и призыв к незаконным действиям.

«Особых полномочий у комиссии нет. Возможно, будет решаться вопрос о лишении нарушителя голоса при обсуждении какого-либо вопроса. Все случаи будут разбираться отдельно на заседаниях думы. От депутатов поступают разные предложения о способах наказания тех, кто дискредитирует думу. Все они будут рассматриваться. Кроме того, комиссия может встать на защиту депутата, если его оскорбил, к примеру, общественник или другое лицо. Тогда возможно обращение думы в прокуратуру», – добавил Володин. При этом, по словам спикера, претендентов на обсуждение в комиссии по этике на данный момент пока нет.

Тем не менее, в новом созыве думы уже случались скандалы из-за депутатских высказываний. Ярче всех проявил себя глава комиссии по горхозяйству Александр Колесников, обозвавший всех екатеринбургских журналистов «бестолочами». Чуть ранее молодой коммунист Андрей Пирожков в интервью городскому изданию назвал ГУЛАГ «хорошей вещью», а затем оправдывался в соцсетях, что его не так поняли. Кроме того, некоторые депутаты взяли за правило на заседаниях говорить с докладчиками на повышенных тонах, что часто приводит к словесным перепалкам внутри самой думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.19

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