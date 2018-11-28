«Я щас СМИ сюда позову»: появилось видео скандала с депутатом, который назвал журналистов бестолочами

Оскандалившийся накануне депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников, который назвал журналистов бестолочами, ранее охотно прибегал к помощи СМИ. Екатеринбургский журналист Иннокентий Шеремет опубликовал у себя в фейсбуке видео, сделанное 9 сентября этого года на одном из избирательных участков в Железнодорожном районе. На записи будущий депутат скандалит с членами комиссии и дружинниками.

Поводом для скандала послужило то, что некий избиратель пытался вынести с участка бюллетень для голосования, что запрещено законом. Члены комиссии запретили это делать, а Колесников «вступился» за человека. «Это его бюллетень. Че за дела такие? Не указывайте человеку, он свою волю проявляет, он может с ним делать все, что угодно. Читайте законодательство! У нас почему нарушают права граждан? Я щас СМИ сюда позову. Че за произвол? Вы не знаете, кто я? Мы будем сообщать обо всех случаях нарушений. Вы обязаны выдать человеку бюллетень, а что с ним делать, это его личное дело. Очень плохо, что вы не знаете, кто я», ‒ говорит на видео Колесников.

Напомним, накануне на заседании ЕГД депутат назвал журналистов бестолочами. «Нам не нужно искать информповоды и платить телеканалам за эфир. Давайте отходить от этого. Не мы для журналистов, а журналисты для нас. Нет такой «четвертой власти», это все сказки», – заявил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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