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Понедельник, 3 декабря 2018, 16:22 мск

Новости Екатеринбург

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Депутата, назвавшего журналистов бестолочами, хотят исключить из фракции СР в гордуме

В Екатеринбурге только что завершилось заседание совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», на котором рассматривали вопрос по поводу поведения депутата Екатеринбургской городской думы Александра Колесникова.

Он, напомним, назвал журналистов бестолочами, а еще предложил СМИ платить парламентариям за информационные поводы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе партии, совет принял решение обратиться во фракцию с рекомендацией об исключении скандалиста из фракции в ЕГД.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.18

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