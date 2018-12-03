Депутата, назвавшего журналистов бестолочами, хотят исключить из фракции СР в гордуме

В Екатеринбурге только что завершилось заседание совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», на котором рассматривали вопрос по поводу поведения депутата Екатеринбургской городской думы Александра Колесникова.

Он, напомним, назвал журналистов бестолочами, а еще предложил СМИ платить парламентариям за информационные поводы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе партии, совет принял решение обратиться во фракцию с рекомендацией об исключении скандалиста из фракции в ЕГД.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.18

Екатеринбургского оппозиционера позвали в прокуратуру после разговора с Ходорковским по скайпу. / Скандал на Урале: депутат Госдумы обвинил железнодорожников в махинациях с налоговыми льготами и мертвыми душами. / Сотрудникам теплоснабжающей компании «Режпром» выплатили 4 млн рублей долгов по зарплате. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»