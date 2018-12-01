Екатеринбургского депутата Колесникова обвиняют в парковке на тротуаре (ФОТО)

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников, обзывавший журналистов бестолочами, снова попал в скандальную историю. Как известно, народный избранник руководит УК РЭМП Железнодорожного района.

Жители близлежащих домов рассказывают, что прямо у крыльца компании постоянно паркуется «Тойота Камри». Причем машина, прежде чем встать у входа в здание, проезжает несколько метров по тротуару. По некоторым данным, иномарка принадлежит Александру Колесникову.

Корреспондент РИА «Новый День» попытался снять припаркованный с нарушениями автомобиль, но столкнулся с охранником УК, который потребовал удалить все фотографии с телефона. Во время конфликта мужчина не представился и пытался отобрать журналистское удостоверение у нашего сотрудника. Тем не менее, на следующий день иномарка стояла на том же самом месте. «Если не Колесников, то кто регулярно паркуется, проезжая более десяти метров по пешеходной зоне, оставляя автомобиль непосредственно у главного входа в «управляшку»? А если это не он, то почему руководитель УК спускает все с рук?» – возмущаются жильцы. При этом, рядом с УК достаточное количество парковочных мест, но «Тойота» упорно паркуется у самого входа.

Напомним, Александр Колесников был избран в городскую думу Екатеринбурга в сентябре этого года. За несколько месяцев он успел прославиться как скандальный оратор. Так, депутат предлагал урезать расходы на образование детей, чтобы увеличить финансирование ЖКХ, называл бюджет излишне социальными, а кандидату на пост главы счетной палаты давал такую характеристику: «Если человека не посадили, значит он достойный». Последнее яркое изречение Колесникова посвящено журналистам, которых он окрестил «бестолочами».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.12.18

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