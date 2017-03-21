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Екатеринбург

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Публикации за 21.03.17

«Бегал как суслик, искал свою судьбу по всем партиям! Плохой мальчик» / Армен Карапетян закончил заседание заксо скандалом

«Бегал как суслик, искал свою судьбу по всем партиям! Плохой мальчик» Армен Карапетян закончил заседание заксо скандалом

Заседание заксо сегодня завершилось, пожалуй, самым громким скандалом за последние несколько лет: депутат Армен Карапетян выплеснул всю обиду на председателя мандатной комиссии Алексея Коробейникова. Причиной стало решение комиссии «осудить недостойное поведение Карапетяна», который недавно был лишён водительских прав за езду в нетрезвом состоянии и оштрафован за отказ проходить медосвидетельствование.

Как заявил Карапетян, решение было вынесено неправомерно. Во-первых, заявления, в которых два гражданина требовали разобрать его дело, были написаны как под копирку, во-вторых, Коробейников ознакомил его с материалами только 14 марта, накануне заседания комиссии. Кроме того, он подчеркнул, что не состоит в партии СР, «а потому уважаемый Миронов не обязан читать весь этот бред» (одним из решений комиссии стало намерение просветить главу эсеров о поведении свердловского депутата, избиравшегося по спискам данной партии – прим. ред.).

На этом возражения собственно по решению у Карапетяна закончились, и он перешёл на личность оппонента. «Партия «Единая Россия», партия президента Путина, оказала Коробейникову высокое доверие – выдвинула его и в заксобрание, и в Госдуму, а он никуда не попал! Бегал как суслик потом по всем партиям, искал свою судьбу, его сюда за уши затащили. А за меня 40 тысяч человек голосовало, и если надо – они опять придут. Даже в три часа ночи придут! А за него не придут, он – плохой мальчик!"– заявил разгорячившийся депутат, которого Людмила Бабушкина безуспешно призывала к порядку.

Новый День: ''Бегал как суслик, искал свою судьбу по всем партиям! Плохой мальчик''

«У меня к вам обращение: разберитесь с вашим товарищем, с такими чудиками вы далеко не пойдёте, а у вас губернаторские выборы, президентские выборы»,– потребовал Карапетян. На обвинение в том, что во время инцидента с полицией он демонстрировал депутатское удостоверение, депутат возмутился ещё больше: «я воспитанный человек, вот удостоверение и показал! А что надо было им показать? Коробейников бы что им показал?".

Отметим, что у нарушителя спокойствия нашлись и заступники. Лидер фракции «СР» Андрей Жуковский заявил, что это была атака на фракцию, а коммунист Вегнер посетовал, что «впервые за 20 лет попал на товарищеский суд эпохи поздней КПСС». «Он ведь уже и так наказан», – поддержал Вегнер товарища.

Новый День: ''Бегал как суслик, искал свою судьбу по всем партиям! Плохой мальчик''

После этого Людмила Бабушкина предложила тему закрыть. «Людмила Валентиновна, вы мой талисман!" – поблагодарил ее Карапетян.

Решение суда по Карапетяну

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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