«Бегал как суслик, искал свою судьбу по всем партиям! Плохой мальчик» / Армен Карапетян закончил заседание заксо скандалом

Публикации за 21.03.17

Заседание заксо сегодня завершилось, пожалуй, самым громким скандалом за последние несколько лет: депутат Армен Карапетян выплеснул всю обиду на председателя мандатной комиссии Алексея Коробейникова. Причиной стало решение комиссии «осудить недостойное поведение Карапетяна», который недавно был лишён водительских прав за езду в нетрезвом состоянии и оштрафован за отказ проходить медосвидетельствование.

Как заявил Карапетян, решение было вынесено неправомерно. Во-первых, заявления, в которых два гражданина требовали разобрать его дело, были написаны как под копирку, во-вторых, Коробейников ознакомил его с материалами только 14 марта, накануне заседания комиссии. Кроме того, он подчеркнул, что не состоит в партии СР, «а потому уважаемый Миронов не обязан читать весь этот бред» (одним из решений комиссии стало намерение просветить главу эсеров о поведении свердловского депутата, избиравшегося по спискам данной партии – прим. ред.).

На этом возражения собственно по решению у Карапетяна закончились, и он перешёл на личность оппонента. «Партия «Единая Россия», партия президента Путина, оказала Коробейникову высокое доверие – выдвинула его и в заксобрание, и в Госдуму, а он никуда не попал! Бегал как суслик потом по всем партиям, искал свою судьбу, его сюда за уши затащили. А за меня 40 тысяч человек голосовало, и если надо – они опять придут. Даже в три часа ночи придут! А за него не придут, он – плохой мальчик!"– заявил разгорячившийся депутат, которого Людмила Бабушкина безуспешно призывала к порядку.

«У меня к вам обращение: разберитесь с вашим товарищем, с такими чудиками вы далеко не пойдёте, а у вас губернаторские выборы, президентские выборы»,– потребовал Карапетян. На обвинение в том, что во время инцидента с полицией он демонстрировал депутатское удостоверение, депутат возмутился ещё больше: «я воспитанный человек, вот удостоверение и показал! А что надо было им показать? Коробейников бы что им показал?".

Отметим, что у нарушителя спокойствия нашлись и заступники. Лидер фракции «СР» Андрей Жуковский заявил, что это была атака на фракцию, а коммунист Вегнер посетовал, что «впервые за 20 лет попал на товарищеский суд эпохи поздней КПСС». «Он ведь уже и так наказан», – поддержал Вегнер товарища.

После этого Людмила Бабушкина предложила тему закрыть. «Людмила Валентиновна, вы мой талисман!" – поблагодарил ее Карапетян.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=xinHiBlKf8g&rel=0">Video</a> Решение суда по Карапетяну

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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