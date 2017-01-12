«Карапетян – благотворитель РПЦ и армянской церкви, приобщите»: началось рассмотрение «пьяного» дела депутата (ФОТО)

Публикации за 12.01.17

Сегодня в судебном участке №2 Железнодорожного района Екатеринбурга все-таки состоялось заседание по рассмотрению административного дела депутата заксобрания области Армена Карапетяна, пойманного пьяным за рулем. Адвокат парламентария Карен Гулиянц требует учесть, что Карапетян – церковный благотворитель, а от медосвидетельствования отказался, потому что полицейские применили физическую силу.

Напомним, инцидент с участием депутата произошел в ночь на 11 декабря. Сотрудники ГИБДД остановили Mercedes-Benz Gelandewagen на улице Челюскинцев, за рулем которого находился Армен Карапетян в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался, не показал инспекторам и водительских прав. Вместо этого буйный парламентарий демонстрировал депутатские «корочки», вел себя агрессивно и даже набросился на одного из сотрудников ДПС, который снимал происходящее на сотовый телефон.

Процесс должен был пройти еще в декабре, но заседание отложили, потому что внезапно выяснилось, что депутата не уведомили должным образом. Таким образом, Новый год он встретил в правами. Тогда в суд явился адвокат Карапетяна, но не он сам.

Сегодня Армен Карапетян также решил не появляться в зале суда, отправив своего адвоката. Как передает корреспондент NDNews.ru, защитник ходатайствует о приобщении к делу 26 благодарственных писем от РПЦ, школ и интернатов, армянской апостольской церкви, в коих Карапетян является благотворителем. Еще одно ходатайство защиты – исключить протокол ГИБДД как доказательства из дела. Адвокат, ссылаясь на видеозапись, указывает на применение физической силы полицейскими, якобы поэтому Карапетян отказался от медосвидетельствования. Защита указывает, что сотрудники ГИБДД не предоставили доказательства того что, что за рулем был именно Карапетян и ходатайствует о личном присутствии и допросе на суде членов экипажа ГИБДД инспектора Шмотева и Базуева, а кроме них – всех понятых и участников задержания или «фактически, загонной охоты», как выразился адвокат.

Еще одна претензия защиты к полицейским – то, что они не вызвали оперативно-следственную группу и не позаботились о снятии отпечатков пальцев с руля. Которые, по версии адвоката, конечно же, не принадлежали бы Карапетяну. Ну а кроме того, гаишники в ходе потасовки с депутатом и его «группой поддержки» обронили фразу «Он, падла, чуть камеру не сломал», что, конечно, негативно характеризует полицейских.

NDNews.ru продолжает следить за этим увлекательным сериалом о лишении депутата заксобрания прав за пьяную езду.

Екатеринбург, Максим Бородин, Светлана Загороднева

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