Карапетяна все-таки лишили прав после пьяных покатушек за рулем / Добавлено ВИДЕО

Публикации за 12.01.17

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Только что суд вынес свое решение по «пьяному» делу депутата заксобрания Свердловской области Армена Крапетяна. Парламентарий более чем полтора года не сможет управлять автомобилем.

После короткого перерыва заседание продолжалось недолго. Судья Юлия Денисова отказала в ходатайстве о допросе других полицейских и понятых. Ну а адвокат Карен Гулиянц прокомментировал, почему Карапетян начал бить камеру госавтоинспекторов. «Он отмахнулся от камеры как от назойливого насекомого. Я бы тоже так сделал», – заявил защитник депутата. После чего судья ушла в совещательную комнату.

Судья провела в совещательной комнате более часа, после чего было озвучено решение. Карапетяна лишили прав на год и 7 месяцев и выписали штраф на 30 тысяч рублей. Адвокат депутата заявил, что намерен, если надо, дойти до президиума Верховного суда. Согласно КоАП, санкция по статье 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) подразумевает штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, инцидент с участием депутата произошел в Екатеринбурге в ночь на 11 декабря 2016 года. Сотрудники ГИБДД остановили Mercedes-Benz Gelandewagen на улице Челюскинцев, за рулем которого находился Армен Карапетян в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался, не показал инспекторам и водительских прав. Вместо этого буйный парламентарий демонстрировал депутатские «корочки», вел себя агрессивно и даже набросился на одного из сотрудников ДПС, который снимал происходящее на сотовый телефон.

Процесс должен был пройти еще в декабре, но заседание отложили, потому что внезапно выяснилось, что депутата не уведомили должным образом. Таким образом, Новый год он встретил с правами. Тогда в суд явился адвокат Карапетяна, но не он сам. Сегодня тоже присутствовал только адвокат.

В защиту депутата он заявил, что Карапетян – церковный благотворитель, гаишники неприятно выражались, никто не снял отпечатки пальцев с руля и вообще нет доказательств того, что за рулем был именно парламентарий.

По версии инспектора, за рулем был именно Карапетян, он его лично видел. Но после того, как депутата попросили пройти в машину инспекторов, Карапетян пересел в другую машину, а его место водителя занял охранник, который тут же начал делать вид, якобы он и вел машину.

ВИДЕО из зала суда – в ближайшее время.

Екатеринбург, Максим Бородин, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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