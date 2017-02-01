В Нижнем Тагиле главу района лишили прав за пьяную езду

Публикации за 01.02.17

Главу Тагилстроевского района Нижнего Тагила Дениса Парамонова по решению суда лишили водительских прав. Поводом стала пьяная езда чиновника на квадроцикле.

Как передает корреспондент NDNews.ru, эту информацию нашему агентству подтвердили сегодня в отделе пропаганды ГИБДД ММУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве уточняют, что по факту инцидента был составлен административный материал, который направили в судебный участок №1 Тагилстроевского судебного района. По решению служителей Фемиды, Парамонова оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на 18 месяцев.

По информации агентства новостей «Между строк», глава Тагилстроевского района попался за рулем квадроцикла в состоянии алкогольного опьянения на улице Дружинина в Нижнем Тагиле. Задержание чиновника произошло еще в декабре, но об этом стало известно только сейчас.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге лишили прав за пьяную езду депутата заксобрания Свердловской области Армена Крапетяна.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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