«Лично видел Карапетяна за рулем»: в суде по «пьяному» делу депутата выслушали гаишников (ВИДЕО)

Публикации за 12.01.17

В суде продолжается рассмотрение дела о лишении депутата заксобрания Армена Карапетяна прав за езду в нетрезвом виде. В ходе заседания участники процесса просмотрели видео момента задержания, один из гаишников рассказал свою версию произошедшего.

NDNews.ru ранее писал об аргументах адвоката Карапетяна, почему того не стоит лишать прав: он церковный благотворитель, гаишники неприятно выражались, никто не снял отпечатки пальцев с руля и вообще нет доказательств того, что за рулем был именно парламентарий. После этого суд просмотрел видео с момента задержания («Там нецензурная лексика!» – предупредил всех адвокат). На видео заметно, что к моменту задержания на месте было уже не менее пяти сотрудников ГИБДД. К слову, к делу приобщили 24 часа работы экипажа, а адвокат потребовал показать еще один файл, где записан конфликт экипажа с другим водителем.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=cvC4HwYj6Sg&rel=0">Video</a> Охрана депутата Карапетяна оказывает сопротивление сотрудникам ГИБДД

На видео показан разговор Карапетяна с полицейскими, депутат не отрицает, что от него пахнет алкоголем, но твердит, что находился на заднем сиденье. «Зачем вам это надо? Давайте эту тему закроем», – постоянно повторяет он.

Затем видео зависло, и в зал вызвали инспектора ГИБДД Сергея Базуева. По его рассказу, ехало два Mercedes-Benz Gelandewagen, их остановили из-за тонировки. Базуев проверял документы у водителя второго автомобиля, а после подошел к первому. Базуев свидетельствует, что лично через лобовое стекло видел Карапетяна за рулем, рядом сидела «девушка лет 35». В автомобиле, как говорит полицейский, пахло спиртным, больше в машине никого не было. Во втором «мерсе» были водитель и охранник Пивоваров. Инспектор сел в патрульную машину, после чего Карапетян вышел из первого «гелентвагена», сел во второй на пассажирское сидение спереди, охранник Пивоваров сел за руль машины депутата и начал снимать гаишников, задавая вопрос «За что я остановлен?». Охраннику на это ответили, что к нему претензий нет, но тот продолжил делать вид, что именно он был за рулем этого автомобиля.

Затем инспектор объяснил, почему на запись регистратора служебной машины не попал момент остановки «Мерседесов». По его словам, техника полицейских работает только на заведенной машине, а в тот момент ее заглушили, держать машину постоянно заведенной инспектор смысла не видит.

После этого инспектор и адвокат устроили легкую перебранку.

Рассмотрение дела продолжится после объявленного судьей перерыва.

Екатеринбург, Максим Бородин, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

Гаишники запретили рейсовым автобусам ездить по Ревде (ФОТО). / На Среднем Урале уничтожили 43 тонны санкционных продуктов. / Официально: по подозрению в убийстве Дарьи Зембицкой задержан бывший муж (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»