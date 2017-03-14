Депутаты заксо обсудят «моральный облик» своего лишенного прав коллеги за закрытыми дверями

Публикации за 14.03.17

Завтра в законодательном собрании состоится заседание мандатной комиссии, на которой планируется решить, что депутатам делать с их коллегой Арменом Карапетяном, который в начале года был лишен водительских прав более чем на полтора года и приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за отказ проходить проверку на состояние опьянения.

Как рассказал NDNews.ru председатель комиссии, единоросс Алексей Коробейников, заседание состоится в 12 часов. Скорее всего, оно будет закрытым для прессы. «Я считаю, что заседание должно быть открытым для прессы, но некоторые коллеги-депутаты со мной не согласны. Они предлагают провести заседание в закрытом режиме, а решение озвучить уже после его окончания», – пояснил Коробейников.

Напомним, инцидент с участием депутата Армена Карапетяна произошел в Екатеринбурге в ночь на 11 декабря 2016 года. Сотрудники ГИБДД остановили на улице Челюскинцев Mercedes-Benz Gelandewagen, за рулем которого находился Армен Карапетян в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался, не показал инспекторам и водительских прав. Вместо этого буйный парламентарий демонстрировал депутатские «корочки», вел себя агрессивно и даже набросился на одного из сотрудников ДПС, который снимал происходящее на сотовый телефон. В январе Железнодорожный райсуд вынес решение в отношении Карапетяна по статье 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Его лишили прав на год и 7 месяцев и выписали штраф на 30 тысяч рублей. Решение суда вызвало бурную общественную реакцию: свердловчане посчитали, что после такого правонарушения Карапетян не имеет морального права оставаться депутатом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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