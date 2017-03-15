Депутата Карапетяна осудили и пожалуются на него Сергею Миронову

Публикации за 15.03.17

Мандатная комиссия заксобрания приняла решение осудить недостойное поведение лишенного водительских прав за нетрезвую езду депутата Армена Карапетяна и сообщить о нем председателю партии «Справедливая Россия», по списку которой тот был избран в заксобрание.

Как рассказал председатель комиссии Алексей Коробейников, сам Армен Карапетян на заседании не присутствовал, но прислал своего представителя – Богдана Процыка (бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области).

«Принято решение: во-первых, осудить недостойное поведение депутата Армена Карапетяна, повлекшее за собой нарушение действующего законодательства; во-вторых, обратить внимание Армена Карапетяна на недопустимость использования депутатского статуса в целях, не связанных с исполнением депутатских полномочий; в-третьих, направить информацию об этом решении председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову, так как Армен Эминович избран по списку этой партии. На ближайшем заседании заксобрания это решение будет доведено до сведения всех депутатов», – рассказал Алексей Коробейников, добавив, что лишить мандата провинившегося коллегу комиссия не вправе.

Напомним, инцидент с участием депутата Армена Карапетяна произошел в Екатеринбурге в ночь на 11 декабря 2016 года. Сотрудники ГИБДД остановили на улице Челюскинцев Mercedes-Benz Gelandewagen, за рулем которого находился Армен Карапетян в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался, не показал инспекторам и водительских прав. Вместо этого буйный парламентарий демонстрировал депутатские «корочки», вел себя агрессивно и даже набросился на одного из сотрудников ДПС, который снимал происходящее на сотовый телефон. В январе Железнодорожный райсуд вынес решение в отношении Карапетяна по статье 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Его лишили прав на год и 7 месяцев и выписали штраф на 30 тысяч рублей. Решение суда вызвало бурную общественную реакцию: свердловчане посчитали, что после такого правонарушения Карапетян не имеет морального права оставаться депутатом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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