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Екатеринбург

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Публикации за 12.01.17

Вопрос о лишении Карапетяна депутатского мандата пока не стоит

Вопрос о лишении Карапетяна депутатского мандата пока не стоит

Депутаты заксобрания не торопятся делать выводов в отношении своего коллеги Армена Карапетяна, который сегодня был лишен водительских прав более чем на полтора года и приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за пьяную езду.

Как заявила NDNews.ru председатель заксобрания Людмила Бабушкина, Карапетян, как и любой другой гражданин, имеет право обжаловать решение суда, и заксо дождется окончательного решения. Только после этого мандатная комиссия сможет делать какие-то выводы. Председатель мандатной комиссии Алексей Коробейников сообщил, что, во-первых, он еще в отпуске, во-вторых, он тоже хочет дождаться официальной информации. «Вероятно, Карапетян будет обжаловать решение суда. Подождем, сделаем запрос, изучим все материалы, а уже потом состоится заседание мандатной комиссии», – сообщил депутат.

Напомним, сегодня Железнодорожный райсуд вынес решение в отношении Карапетяна по статье 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Его Адвокат депутата заявил, что намерен, если надо, дойти до президиума Верховного суда.

Инцидент с участием депутата произошел в Екатеринбурге в ночь на 11 декабря 2016 года. Сотрудники ГИБДД остановили Mercedes-Benz Gelandewagen на улице Челюскинцев, за рулем которого находился Армен Карапетян в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался, не показал инспекторам и водительских прав. Вместо этого буйный парламентарий демонстрировал депутатские «корочки», вел себя агрессивно и даже набросился на одного из сотрудников ДПС, который снимал происходящее на сотовый телефон.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

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