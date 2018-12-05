Депутаты без споров одобрили повышение зарплат главе города и муниципальным служащим

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга одобрила повышение зарплат главы города и муниципальных служащих с января 2019 года. Депутаты после вчерашней встречи с Александром Высокинским не стали спорить с инициативой мэрии, в обсуждении были только уточняющие вопросы.

Напомним, сейчас оклад мэра составляет 54 413 рублей без учета дополнительных выплат. В новом положении мэрия предлагает прописать надбавку в размере около 3,5 миллиона рублей в год. Кроме того, Высокинский может рассчитывать на материальную помощь в пределах средств, утвержденных на содержание главы города.

Как сообщила вице-мэр по финансам Марина Андрусь, изменения связаны со значительным увеличением полномочий, которые теперь выполняет Александр Высокинский. Как глава города он возглавляет администрацию (после упразднения должности сити-менеджера), а также включен в состав правительства Свердловской области указом губернатора.

Депутат Дмитрий Сергин попросил прояснить, каким образом мэр Екатеринбурга сочетает свою должность с работой в области, ведь по Конституции местное самоуправление и государственная власть должны быть разделены. Но юристы гордумы пояснили, что противоречий в этом нет – Высокинский сейчас не числится госслужащим.

Повышение оплаты труда муниципальных служащих Марина Андрусь также объяснила возросшей нагрузкой и «особыми условиями труда». Для чиновников и сотрудников муниципальных подразделений планируется утвердить годовой объем надбавок к зарплате в размере 19 окладов, а для выборных муниципальных должностей (спикер и вице-спикер городской думы, глава горизбиркома, председатель счетной палаты) – в размере 25 окладов. Кроме того, за достижение целевых показателей муниципальным служащим будут выплачиваться премии. Первый замглавы города может рассчитывать на поощрение в размере до 240% от оклада, остальные вице-мэры – до 210%. Сотрудникам администрации в зависимости от группы должностей полагаются премии в размере от 160% до 180% от окладов. Стимулирующие выплаты полагаются также председателю думы Игорю Володину (280% от оклада) и его заместителю Виктору Тестову (230% от оклада).

«Это не общее повышение зарплат, а изменение системы поощрений за выполнение показателей по эффективности работы. Надбавки нужны, чтобы в администрации Екатеринбурга работали грамотные и компетентные люди», – подчеркнула Марина Андрусь.

Комиссия по МСУ поддержала повышение зарплат чиновников почти единогласно – воздержался только один депутат. Вопрос будет рассмотрен на заседании городской думы 11 декабря. Отметим, что расходы на премии и надбавки муниципальных служащих были заложены в проекте городского бюджета на 2019 год еще до того, как он поступил в городскую думу. С учетом индексаций зарплат в мэрии расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составят 3,283 миллиарда рублей, что на 421 миллион больше, чем в текущем году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.18

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