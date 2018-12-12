«Переобувание» гордумы Екатеринбурга плюс Глацких и «парижская скромность» Куйвашева – Урал обретает устойчивую славу «скандального региона» (ВИДЕО)

Свердловская область уверенно обустраивается в топе регионов, чуть ли не ежедневно генерирующих скандалы федерального уровня с региональными и муниципальными чиновниками.

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев был вынужден лично приехать на заседание президиума регионального политсовета «Единой России», чтобы перед камерами заявить, что ему категорически не нравится желание городской думы Екатеринбурга повысить зарплату городским чиновникам и премии самим себе. Ему пришлось это сделать после того, как вчера вечером с резкой критикой этого решения выступил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Политсовет ЕР по скандальному решению ЕГД о повышении зарплат

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона выглядел весьма расстроенным, что неудивительно: не успел улечься резонанс после скандала с Ольгой «Государство не просило вас рожать» Глацких, как Свердловская область снова отличилась. И свалить все только лишь на город вряд ли получится. Напомним, на предварительном закрытом обсуждении проекта о повышении зарплат и премий муниципалам представители Екатеринбурга аргументировали свою позицию тем, что уровень заработной платы в мэрии должен быть только на 10 % ниже, чем на аналогичных должностях в областной администрации. А зарплаты губернатора и его подчиненных назвать скромными крайне сложно.

Напомним, в 2019 году губернатор Евгений Куйвашев получит в качестве оплаты труда на 287 тысяч рублей (4,1%) больше, чем в этом году. В год сумма составит 6 млн 878 тысяч рублей, по 573 тысячи в месяц. В планах на 2020-2021 годы есть также рост его зарплаты. У остальных же жителей области, по прогнозам, в 2019 году средняя зарплата составит 39,9 тысяч рублей. К сравнению – один из самых богатых регионов страны, нефтедобывающая Югра, на губернатора потратит около 5 млн рублей. На заместителей губернатора с индексацией 4,1% уйдет 42,8 миллиона. Председатель заксо Людмила Бабушкина получит такой же процент прибавки – на нее запланировано 6,2 млн рублей. На аппарат администрации губернатора и правительства области в 2019 году бюджет потратит на 20,8% больше – 561 миллион. Повышение объясняют «изменениями условий оплаты труда работников органов государственной власти Свердловской области».

По мнению политолога Андрея Колядина, в глазах Москвы репутация Свердловской области и Екатеринбурга после этого инцидента в очередной раз ухудшится. «Чиновники ни в одном регионе не голодают, кору с деревьев не едят. У них есть для этого проверенные средства: сложная система поощрений, надбавок, за секретность, за сверхурочную работу. Поэтому даже при сравнительно низких окладах есть возможность иметь приличный доход, не вызывая раздражения электората. Когда на фоне – не скажу обнищания, но приостановления роста доходов у других категорий населения принимаются такие решения, это ничего, кроме злости, не вызывает. Не понимать этого – невозможно, это просто какой-то улет ваших чиновников в иную космическую реальность», – считает эксперт.

При этом Колядина не удивляет, что губернатор дистанцировался от решения городской думы: «Если бы городские власти сделали что-нибудь хорошее, то областная администрация бы непременно заявила, что принимала участие или даже сама это придумала. Но в случае неудачи чиновники поступают так, чтобы она с ними не ассоциировалась», – отметил он. Между тем, по данным источников РИА «Новый День», губернатор был в курсе планов городской команды по повышению фонда оплаты труда, но никак не препятствовал этому решению.

Добавим, что интерес у свердловчан вызывают не только зарплаты областных и городских чиновников, но и их траты на заграничные командировки. В сеть утекли предварительные сметы на октябрьскую поездку губернатора и его свиты в Париж. В частности, на транспортные расходы лично Евгения Куйвашева (не считая авиабилетов) планировалось потратить 500 тысяч рублей за три дня, на сувениры и цветы – 300 тысяч рублей, на работу переводчиков – 400 тысяч рублей, на VIP-зал в аэропорту имени Шарля де Голля – 70 тысяч рублей. Билет в бизнес-класс по маршруту Екатеринбург – Москва – Париж – Москва – Екатеринбург губернатору, если верить смете, планировали купить за 250 тысяч рублей. Еще дороже обошелся билет на самолет его помощнице Юлии Хусаиновой – 300 тысяч рублей (что интересно, она летела тем же маршрутом). Координатор Transparency International в Екатеринбурге Екатерина Петрова намерена отправить эти данные в прокуратуру, чтобы там дали оценку – насколько обоснованы эти траты.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 12.12.18

Сын украл у матери телевизор, чтобы купить алкоголь и еду. / Свердловчанина будут судить за езду с поддельным правами. / Екатеринбуржец прописал в квартире 28 мигрантов и получил срок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»