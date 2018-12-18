Бидонько признал, что такие скандалы, как с Глацких и ЕГД, выставляют область в дурном свете

Ситуации, подобные скандалу с Ольгой Глацких, заявившей «Государство не просило вас рожать», и депутатами ЕГД, которые в первую же сессию озаботились повышением своих премий, могут создавать негативный фон для Свердловской области и в конечном итоге ведут к потере федеральных денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», беспокойство по поводу этого негативного фона выразил сегодня новый замгубернатора Свердловской области по внутренней и информационной политике Сергей Бидонько на встрече с журналистами в резиденции губернатора.

Бидонько пояснил, что к пониманию причинно-следственных связей между скандалами и отсутствием благосклонности вышестоящих органов власти он пришел еще во время работы главой города Карпинска. «У областного центра должно быть понимание, что территория развивается, что она в надежных руках, что нет никаких потрясений. Стабильность территории, хороший информационный фон будут способствовать привлечению средств в эту территорию. То же самое, если говорить о восприятии субъекта Федерации центром», – считает Бидонько. Он призвал не допускать таких случаев, как «два последних», очевидно, имея в виду заявление Ольги Глацких и желание городской думы Екатеринбурга повысить себе зарплату, так как негативный фон имеет свойство накапливаться, а это влияет на возможность привлекать федеральные деньги. «Включаешь телевизор – а там в Свердловской области что-то не так сказали, или что-то не так повысили. Видя это, я переживаю, исходя из своей практики», – рассказал Бидонько. Признав, что «к каждому человеку в голову не залезешь» и «полностью исключить такие моменты, наверное, нельзя», Бидонько призвал уральских журналистов почаще выносить на федеральный уровень позитивные достижения области, создавать какие-то «эксклюзивные» положительные моменты, которые стали бы примерами для других регионов.

Также новый замгубернатора попытался объяснить, почему губернатор все же оставил Ольгу Глацких в департаменте молодежной политики, несмотря на десятки негативных комментариев под постом Куйвашева в инстаграме. «У нас вопросы по кадрам все находятся в полномочиях губернатора. Всех интересует, почему и как... Евгений Владимирович это понимает. Он объяснил, почему принял то или иное решение. Запрос людей на то, что это несправедливо, видно по комментариям. И этих комментариев уже под тысячу, и это только те, кто не поленился их написать. Сегодня принято решение о реформе департамента. Сейчас мы этот вопрос посмотрим, отложим и, соответственно, посмотрим, как будет общественное мнение реагировать, как сама Ольга Вячеславовна будет себя чувствовать», – сказал Бидонько и предложил поставить этот вопрос на паузу, заявив, что пик скандала уже позади, а «чисто по-человечески» ему чиновницу жалко.

Что касается депутатов ЕГД, которые через три месяца после выборов озаботились подъемом поощрений себе и муниципальным служащим, то Бидонько отметил, что к этому вопросу тоже надо подходить взвешенно. С одной стороны, недопустимо повышать зарплаты чиновникам необоснованно – это вызовет негативный резонанс в обществе. С другой – нельзя создавать ситуацию, когда высококвалифицированные специалисты будут уходить с муниципальной службы, а на их место придут менее грамотные.

Напомним, неделю назад Евгений Куйвашев сообщил в соцсети, что не будет увольнять Ольгу Глацких за заявление «Государство не просило вас рожать», так как это «только слова, хоть и дурные». Интернет-пользователи в комментариях были этим решением возмущены. В тот же день разгорелся новый скандал: губернатор был вынужден лично приехать на заседание президиума регионального политсовета «Единой России», чтобы перед камерами заявить, что ему категорически не нравится желание городской думы Екатеринбурга повысить зарплату городским чиновникам и премии самим себе. Ему пришлось это сделать после того, как с резкой критикой этого решения выступил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. В результате решение гордумы «отыграли», но авторитета региональным властям это явно не добавило.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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