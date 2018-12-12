«Это просто слова, хоть и дурные»: Куйвашев заявил, что Глацких имела право на ошибку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что завершил проверку в отношении Ольги Глацких, и не нашел оснований для увольнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор написал в инстаграме, что объявил чиновнице выговор за ее слова о государственной политике в отношении детей, после чего она продолжит работу. «Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того – они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей. В то же время я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные», – написал Куйвашев.

Напомним, скандал вокруг Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Куйвашев написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку, которая завершилась только вчера. На прошлой неделе Глацих дала интервью блогеру Зергулио и заявила, что бросить работу в правительстве по собственному желанию ей «не позволяет совесть». В понедельник стало известно, что губернатор подписал указ о присоединении департамента Ольги Глацких к областному министерству образования. Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области».

Екатеринбург, служба информации

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