Из структуры областного правительства вычеркнута должность Ольги Глацких

Депутаты Свердловского заксобрания приняли во втором чтении изменения в областной закон «О перечне государственных должностей Свердловской области», исключив из членов правительства директора департамента молодежной политики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это связано с тем, что недавно губернатор Евгений Куйвашев присоединил департамент молодежной политики к областному министерству образования. Руководители департаментов, входящих в структуру министерств, статуса членов правительства в Свердловской области по традиции не имеют.

Решение о ликвидации департамента как самостоятельного главного распорядителя бюджетных средств губернатор принял после скандала с его директором Ольгой Глацких.

Напомним, скандал вокруг Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она.

На позапрошлой неделе Глацих дала интервью блогеру Зергулио и заявила, что бросить работу в правительстве по собственному желанию ей «не позволяет совесть». В прошлый понедельник стало известно, что губернатор подписал указ о присоединении департамента Ольги Глацких к областному министерству образования. Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области». При этом губернатор заявил, что совсем увольнять Ольгу Глацких он не будет, так как она «имеет право на ошибку».

Департамент молодежной политики сейчас проходят процедуру реорганизации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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