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Понедельник, 10 декабря 2018, 11:44 мск

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Куйвашев упразднил департамент Ольги Глацких как самостоятельную структуру

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об упразднении департамента молодежной политики как самостоятельного органа власти.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, губернатор подписал указ о присоединении департамента Ольги Глацких к областному министерству образования. Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области».

Что будет с отстраненной от должности Ольгой Глацких, в департаменте не комментируют.

Напомним, скандал вокруг Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Куйвашев написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку, которая не закончилась и по сей день. На прошлой неделе Глацих дала интервью блогеру Зергулио и заявила, что бросить работу в правительстве ей «не позволяет совесть».

Добавим, что областное министерство образования уже много лет возглавляет Юрий Биктуганов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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