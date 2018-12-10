Изменения в структуре областной власти закрепят специальным законом

Профильный комитет заксобрания сегодня одобрил изменения в закон об областном правительстве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ призван закрепить изменения в структуре правительства, ранее анонсированные губернатором.

В частности, в перечень органов исполнительной власти добавился новый департамент – по противодействию коррупции. Департамент молодежной политики, напротив, был из него исключён.

«Если помните, раньше у нас молодежной политикой занималось подразделение при министерстве спорта. Потом его статус решили поднять и выделили его в отдельный департамент. Сейчас губернатор принял решение о передаче его в министерство образования. Будет от этого лучше или хуже? Поживём – увидим», – прокомментировал председатель комитета Владимир Никитин.

Напомним, сегодня стало известно, что Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики и ликвидировал должность его директора, которую до недавнего времени занимала Ольга Глацких, прославившаяся фразой «Государство не простило вас рожать».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

В Уральском полпредстве вручили госнаграды, паспорта и удостоверения судей в честь 25-летия Конституции (ФОТО). / МУП «Золушка» не будет кормить школьников в 2019 году. / Высокинский назначил нового главу по соцполитике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»