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Четверг, 6 декабря 2018, 20:55 мск

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Ольга Глацких отдохнула и перешла в наступление, заявив, что из правительства не уйдет

Отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких впервые за месяц сделала новое заявление. Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшая спортсменка встретилась с уральским блогером Сергеем «Зергулио» Колясниковым, который выложил видеозапись их короткой беседы на своем канале в ютьюбе.

Глацких Vs Колясников

В начале Глацких признает, что допустила неосторожное высказывание, но тут же переходит в наступление: заявляет, что против нее в интернете развернулась настоящая травля, ее унижают, а она – «тоже человек, есть близкие, есть ребенок», а потом спрашивает, что Колясников думает об этом как блогер и мужчина. На вопрос, что она планирует делать сейчас, Ольга Глацких отвечает более чем недвусмысленно. По ее словам, за время ее отсутствия в департаменте уже застопорились три молодежных проекта, спортивное воспитание, полученное в детстве, приучило ее не отступать перед трудностями, а потому «совесть не позволить ей все бросить». Она также косвенно подтверждает, что служебная проверка в отношении нее все еще не окончена и от должности она все еще отстранена.

Отметим, что многие подписчики блогера уже обвинили его или в «восприимчивости к женским чарам», или, хуже того, в ангажированности. «в начале ролика так смотрит, как будто только что поржали с Серегой, как щас ловко быдлоте промоушн завернут», – написал подписчик под ником «Иван Иванов».

Напомним, скандал вокруг Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Куйвашев написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку, которая не закончилась и по сей день. По слухам, весь этот месяц г-жа Глацких провела на Сейшелах. После в Сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Глацких рассказывала, что случайно попала на пост директора департамента, и признавалась в незнании бюджетных процессов. По этому поводу депутаты заксо просили разобраться прокуратуру. Затем и Следственный комитет России начал проверку другой информации ‒ о том, что департамент Глацких проводил мероприятия для одаренных детей не в собственных помещениях, а в отеле «Панорама», принадлежащем депутату Александру Серебренникову, при этом деньги за аренду выделялись из бюджета региона. Вскоре с сайта СКР пропало сообщение о проверке этой информации.

Случай с Глацких высмеяли многие звезды шоу-бизнеса.

Екатеринбург, служба информации

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