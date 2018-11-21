Соцсети снова призывают уволить Глацких

В соцсетях возобновилась дискуссия по поводу дальнейшей судьбы начальницы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. По неподтвержденным данным, она вернулась из отпуска, который взяла, когда резонанс вокруг ее заявления дошел до пиковой стадии, однако пауза, по всей видимости, оказалась недостаточной. Жители Екатеринбурга и Свердловской области все равно жаждут увольнения чиновницы за ее скандальное заявление.

«Вероятно, власти просто подождут, когда стихнет информационный шум. «Типичный Екатеринбург» считает, что мы не должны позволить этому случиться. Иначе Ольга, считающая, что государство ничего не должно молодежи, потому что никто не просил родителей рожать, тихо и спокойно вернется на свое место. Мы продолжаем распространять информацию с хештегом #УволитьГлацких», ‒ говорится в заявлении самого крупного паблика «ВКонтакте», посвященного жизни Екатеринбурга.

Надо напомнить, что Глацких была отстранена от должности решением губернатора Евгения Куйвашева на время проверки. Правда, завершилась ли она и проводится ли вообще, в департаменте информполитики региона не уточняют. Вместе с тем, на должность замначальника департамента молодежной политики был приглашен Олег Гущин, который сейчас работает в статусе врио главы структуры.

Напомним, скандал вокруг Глацких вспыхнул после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она.

После в Сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Глацких рассказывала, что случайно попала на пост директора департамента, и признавалась в незнании бюджетных процессов. По этому поводу депутаты заксо просили разобраться прокуратуру. Затем и Следственный комитет России начал проверку другой информации ‒ о том, что департамент Глацких проводил мероприятия для одаренных детей не в собственных помещениях, а в отеле «Панорама», принадлежащем депутату Александру Серебренникову, при этом деньги за аренду выделялись из бюджета региона. Вскоре с сайта СКР пропало сообщение о проверке этой информации. Ситуацию в региональном управлении ведомства никак не комментируют.

Екатеринбург, Елена Сычева

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