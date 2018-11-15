«Про важную тетю»: участник «Уральских пельменей» воспел Ольгу Глацких (ВИДЕО)

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников написал новую песню на злобу дня, посвятив ее фигурантке недавнего скандала – директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких, которая на встрече с молодежью Кировграда заявила, что «государство не просило их рожать».

В своей песне «Про важную тетю» бывший кавээнщик пересказывает выступление Глацких от имени обычного российского ребенка, впервые узнавшего, что «государство им ничего не должно»:

Нас рождаться вообще не просили,

Не нужны мы в масштабах страны.

Раз родители нас замутили,

Вот они только нам и должны.

Комитеты – они существуют,

Чтоб пристраивать всяческих теть.

После спорта им нечем заняться,

Ну не идти же им на заводь…

Песня про важную тетю

Напомним, ранее Ольге Глацких посвятил стихотворение Сергей Шнуров, потом про нее пошутили в «Вечернем Урганте». Сразу после своего скандального высказывания Ольга Глацких была отстранена губернатором от должности на время служебной проверки, а проект ее департамента под названием «Золотое сечение» даже вызвал интерес Следственного комитета.

Но, как оказалось, департамент, которым руководила Глацких, ничего менять в своей работе не собирается. В проекте бюджета Свердловской области на 2019 год (уже одобренном депутатами заксо в первом чтении) на «Золотое сечение снова заложено 130 млн рублей. Об этом заявила вчера вечером на заседании согласительной комиссии по бюджету и.о. директора департамента молодёжной политики Светлана Бирюкова, выступавшая перед депутатами вместо Глацких. Завтра рабочая группа из областных депутатов и членов правительства еще раз обсудит целесообразность выделения этих средств.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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