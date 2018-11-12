Глацких попала в «Вечерний Ургант»

Временно отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких попала в передачу «Вечерний Ургант». «На этой неделе могла прийти, но не пришла Ольга Глацких, потому что государство не просило нас ее приглашать», – пошутил соведущий программы Александр Гудков.

Напомним, Глацких прославилась после заявления, сделанного в прошлый понедельник на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ заявила она.

На следующий день Глацких была отстранена от должности решением губернатора Евгения Куйвашева, который ее туда и назначил. Но пока временно – на период проверки. По слухам, глава региона был крайне недоволен подчиненной, а та – опять же по неподтвержденной информации – уехала подальше от эпицентра скандала, отдыхать на острова.

Впрочем, поговорка «С глаз долой – из сердца вон» в этом случае не сработала. Внезапно бывшей гимнасткой заинтересовались депутаты. Представитель свердловского заксо Александр Коркин, например, пожаловался на девушку в прокуратуру – поводом для обращения послужила аудиозапись, которая попала в интернет. На ней, судя по всему, не очень трезвая женщина, предположительно Глацких, рассказывает о том, как стала директором и начала распоряжаться бюджетными средствами.

Свердловские следователи в тот же день начали проверку непосредственной деятельности Глацких, которая получила в 2018 году 131 млн рублей на поддержку талантливой молодежи. «Деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в этом году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов заксобрания региона», – заявили в СКР, имея в виду, судя по всему, депутата заксо Александра Серебренникова. Следователей заинтересовало, почему мероприятия с молодежью проходили «не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм».

Впрочем, несколько часов спустя пыл следователей поостыл – пресс-релиз по поводу проверки Глацких исчез с сайта, а пресс-секретарь свердловского управления ведомства Максим Чалков категорически отказался комментировать происходящее. Ситуация не прошла мимо депутатов Госдумы РФ. «С этой высокой трибуны обращаюсь к Следственному комитету Российской Федерации. Вы уж если сказали, что будете проверять, как 131 млн рублей, выделенные в Свердловской области на молодежную политику, потратили на 800 человек по 150 тысяч рублей за смену на одного человека, так проверяйте. Я считаю, не надо отходить от своих слов и провести расследование», – сказал депутат Василий Власов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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