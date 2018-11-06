Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких отстранена от должности на время проведения служебной проверки.

От этом сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики. Другие подробности пока не раскрываются. «История об этом умалчивает», – ответили в департаменте на вопрос, виделся ли губернатор Евгений Куйвашев с Глацких лично. Мобильные телефоны чиновницы в данный момент отключены.

Напомним, вчера по всему рунету разошлась видеозапись встречи Ольги Глацких со школьниками Кировграда, на которой чиновница заявила буквально следующее: ««На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Губернатор Евгений Куйвашев вчера уже отреагировал, заявив в инстаграме, что с мнением Глацких категорически не согласен. Сегодня свое мнение о высказывании Глацких в Сети публикуют многие политики, представители разных политических партий.

Певец Сергей Шнуров художественно отозвался на спич чиновницы, написав новый стих.

Екатеринбург, служба информации

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