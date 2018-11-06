«Мы биомасса, человеческая слизь»: Шнур посвятил новый стих свердловской чиновнице Ольге Глацких

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оперативно отреагировал на скандальное выступление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, заявившей молодежи, что «государство не просило вас рожать».

Свой новый опус Шнур разместил в инстаграме:

То пот течёт или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим. Ну наконец-то всё, как есть сказали, За прямоту спасибо вещей Ольге. Нам государство не должно и точка. Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, Мы ни к чему вообще-то родились. Но в этом виноваты наши предки. Так неожиданно. А как? Сюрприз же. Мой комментарий точный, а не едкий- Без нас бы государству было п… (лучше).

Напомним, вчера по всему рунету разошлась видеозапись встречи Ольги Глацких со школьниками Кировграда, на которой чиновница заявила буквально следующее: ««На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Губернатор Евгений Куйвашев вчера уже отреагировал, заявив в инстаграме, что с мнением Глацких категорически не согласен. Но, как сообщили сегодня РИА «Новый День» в департаменте информполитики, на данный момент никаких решений в отношении чиновницы губернатор не принял.

Добавим, что заявление Глацких широко обсуждается в рунете – соцсетях и на популярных развлекательных сайтах. Многие осуждают чиновницу, но есть и такие, которые иронизируют: «Молодая еще, лицемерить не научилась, вот и говорит то, что все думают».

Екатеринбург, Санкт-Петербург, служба информации

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