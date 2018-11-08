Госдума отреагировала на скандал с Ольгой Глацких: надо поставить ей памятник

Депутаты Госдумы призвали свердловское управление Следственного комитета не отказываться от проведения проверки в департаменте молодежной политики региона, который возглавляет оскандалившаяся своим заявлением чиновница Ольга Глацких. Депутат Василий Власов даже предложил поставить памятник Глацких, «как воплощению российского чиновника».

«С этой высокой трибуны обращаюсь к Следственному комитету Российской Федерации, – заявил депутат Власов. – Вы уж если сказали, что будете проверять, как 131 млн рублей, выделенные в Свердловской области на молодежную политику, потратили на 800 человек по 150 тысяч рублей за смену на одного человека, так проверяйте. Я считаю, не надо отходить от своих слов и провести расследование».

Депутат напомнил, что опубликованное на сайте СУ СКР по региону сообщение о начале проверки через несколько часов было удалено. Напомним, СУ СКР по свердловской области возглавляет Михаил Богинский, который ранее руководил следственным управлением по Тюменской области.

«Ситуация с Глацких интересна и тем, что она ушла в отпуск, и теперь ее нельзя уволить, – отметил также депутат. – Такая же ситуация во Владимирской области, где после того как губернатором стал наш кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, вице-премьеры вдруг ушли в отпуск, и их нельзя уволить. На протяжении месяца, когда самое время управлять регионом, они находятся в отпуске и уволить их нельзя».

Ольга Глацких «прославилась» на всю Россию после того, как в Рунете появилась видеозапись ее встречи со школьниками Кировграда, на которой чиновница заявила буквально следующее: ««На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». После этого стало известно, что Глацких отстранена от должности на время проведения служебной проверки.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.11.18

Подмосковный депутат попался на получении крупной взятки, которую вымогал. / Обедавшего икрой и крабами на зоне Цеповяза поместили в ШИЗО. / Полицейские скрутили работавшую в 20 регионах РФ банду наркодилеров. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»