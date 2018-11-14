На скандальный проект департамента Глацких «Золотое сечение» снова потратят 130 млн

В проекте бюджета Свердловской области на 2019 год снова заложено 130 млн рублей на образовательный проект «Золотое сечение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на заседании согласительной комиссии и.о. директора департамента молодёжной политики Светлана Бирюкова, выступавшая перед депутатами вместо своей отстраненной от должности начальницы Ольги Глацких. По её словам, на эти деньги будет проведено пять образовательных смен для 1200 одарённых детей. Деньги пойдут на оплату проживания, питание и зарплату педагогов.

Светлана Бирюкова на согласительной комиссии

Для сравнения: на поддержку волонтёров выделят 2,5 млн рублей, на поддержку поисковых отрядов – 1 млн рублей.

«Я понимаю, что проживание в пятизвездочном отеле «Панорама» стоит дорого», – не удержался от язвительной реплики депутат Вячеслав Вегнер.

Напомним, ранее Свердловские следователи сообщили о начале проверки деятельности оскандалившейся начальницы департамента молодежной политики региона Ольги Глацких. Следователи подозревают, что могло иметь место нецелевое расходование бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи.

«Одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей, предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в этом году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов заксобрания региона», ‒ говорится в сообщении СКР (речь в сообщении может идти о депутате заксо Александре Серебренникове, совладельце отеля, – прим. ред.)», – сообщили в СКР, но потом пресс-релиз с сайта исчез.

Екатеринбург, служба информации

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