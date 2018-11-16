Школа для одарённых детей «Золотое сечение» обойдётся бюджету в 2,3 млрд рублей

Строительство центра обучения для одарённых детей «Золотое сечение» обойдётся бюджету Свердловской области ориентировочно в 2,3 млрд рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании рабочей группы по строительству согласительной комиссии замминистра строительства Игорь Дубровин.

По его словам, сумма будем распределена по годам следующим образом: 2019 год – 100 млн рублей, разработка проектной документации и заход на площадку, 2020 год – начало строительства, 800 млн рублей, 2021 год – 1,4 млрд рублей, окончание строительства.

Ожидается, что объект разместится в новом микрорайоне Солнечном.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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