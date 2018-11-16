В проекте Свердловского бюджета не хватило денег на поддержку молодых семей

В Свердловской области не хватает денег на социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это выяснилось сегодня на заседании рабочей группы согласительной комиссии по бюджету. Не хватало также денег и на мероприятия Дома молодёжи, и на патриотическую работу, и на профилактику экстремизма, и даже на инвентарь для городских и сельских молодёжных домов творчества и клубов по месту жительства. Но именно пособие на покупку жилья молодым семьям особенно тревожило представителей территорий, которые по соглашению с областью софинансируют это направление.

На эту тему, в частности, эмоционально выступил глава Ивделя Петр Соколюк. Он заявил, что департамент молодёжной политики «подставляет» глав перед их молодыми горожанами, не выделяя обещанных средств или выделяя в разы меньше. «Мы вынуждены, чтобы сохранить лицо – не только свое, но и всей области, – тратить дополнительно собственные средства. Девушки, милые, прошу вас, надо как-то решить эту проблему. У нас нет ни министерств, ни департаментов, только глава и население. Мы же им даём обещания, рассчитывая на вас», – заявил Соколюк.

Начальник отдела молодёжных программ департамента молодёжной политики Евгения Султанова в ответ пояснила, что именно с целью решения этой задачи департамент подготовил предложения в согласительную комиссию по бюджету.

Как следует из документов, представленных на заседании, средний размер выплаты на одну молодую семью составляет от 400 до 700 тысяч рублей в зависимости от средней стоимости одного «квадрата» жилья в конкретном муниципалитете. Количество семей, претендующих на эту выплату, ежегодно растёт: в 2017 году – 111, в 2018 – 471. В 2019 году принять участие в программе планируют 39 свердловских муниципалитетов. Тем не менее, сейчас в проекте бюджета заложено на эти цели только 5 млн 739 тысяч рублей. Департамент попросил комиссию увеличить эту сумму хотя бы до 21 млн рублей. Пожелание было занесено в протокол, насколько минфин пойдёт ему навстречу, станет известно на следующей неделе при балансировке бюджета.

Отметим, что врио директора департамента молодёжной политики Олег Гущин в обсуждении активного участия не принимал, сразу пояснив членам согласительной комиссии, что был представлен коллективу департамента только сегодня. После заседания он сказал то же самое корреспонденту РИА «Новый День». Комментируя ситуацию с пособиями молодым семьям, он отметил лишь, что участники заседания проявили искренний интерес к проблеме и решать ее следует сообща, на всех уровнях власти.

Добавим, что в первой половине дня на другой рабочей группе – по строительству – обсуждался проект центра для одарённых детей «Золотое сечение», который обойдётся бюджету в 2,3 млрд рублей и должен стать аналогом «Сириуса» в Сочи, созданного по личному поручению президента. Но, поскольку этот объект проходит по программе министерства строительства, на рабочей группе по молодёжной политике его не обсуждали.

Однако отметим, что сейчас центр поддержки «Золотое сечение» работает на чужих площадках, организовывая образовательные смены для талантливых детей. В этом году их несколько раз размещали в отеле бизнес-класса, что даже вызвало интерес СКР. На следующий год в бюджете департамента молодежной политики заложено 139 млн рублей на новые смены. Олег Гущин заявил корреспонденту РИА «Новый День», что планирует в ближайшее же время внимательно изучить эту программу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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